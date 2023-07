Togo: 5 milliards en faveur des bénéficiaires du FAIEJ

- Publicité-

Ecobank Togo a récemment organisé une rencontre avec les entrepreneurs bénéficiaires du financement du Fonds d’appui aux Initiatives économiques des jeunes (FAIEJ). Cette initiative s’inscrit dans une volonté de soutenir l’entrepreneuriat jeune et dynamique du pays, en offrant des opportunités de financement pour aider ces entreprises à se développer et à prospérer.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la Feuille de Route gouvernementale 2020-2025. Ce plan stratégique vise à engager le Togo dans une dynamique de transformation économique et sociale. L’ambition est d’accélérer la croissance et de positionner le pays sur une trajectoire d’émergence.

Dans cette optique, Ecobank a signé plusieurs accords avec le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes. Ces accords visent à établir un partenariat solide et durable entre Ecobank et le gouvernement togolais pour soutenir l’entrepreneuriat jeune.

Un fonds de 5 milliards de Fcfa pour les jeunes entrepreneurs

Un fonds de 5 milliards de Fcfa a été débloqué pour le financement des jeunes entrepreneurs parrainés par le FAIEJ. Ce fonds représente une opportunité significative pour les jeunes entrepreneurs qui cherchent à développer leurs entreprises et à contribuer à l’économie togolaise.

Cette initiative marque une étape importante dans le soutien aux jeunes entrepreneurs togolais. Elle témoigne de l’engagement d’Ecobank à contribuer au développement économique du pays, en soutenant les initiatives entrepreneuriales qui ont le potentiel de transformer l’économie et de créer des emplois.

Ecobank : un acteur engagé dans le développement économique du Togo

L’engagement d’Ecobank dans cette initiative démontre son rôle en tant qu’acteur engagé dans le développement économique du Togo. En soutenant les jeunes entrepreneurs, la banque contribue à la croissance économique et à la création d’emplois, tout en aidant à construire une économie plus résiliente et diversifiée.