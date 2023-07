Togo: 4 milliards de FCFA générés par l’ARCEP en 2022, selon un rapport

- Publicité-

Le paysage des communications électroniques au Togo connaît une évolution majeure, comme en témoigne la croissance remarquable des revenus générés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au titre de l’année 2022.

Selon le récent rapport rendu public et relayé par Togo First , l’ARCEP a enregistré un chiffre d’affaires de 4 milliards FCFA pour l’année 2022, représentant une augmentation par rapport aux 3,94 milliards FCFA de l’année précédente. La réalisation de cette performance remarquable a été rendue possible grâce à l’adoption d’une approche rigoureuse en matière de régulation par l’ARCEP. En effet, l’institution a entrepris ces derniers mois une série de procédures de sanctions visant à assurer la conformité des acteurs opérant dans le secteur des télécommunications. Ces mesures ont abouti à trois mises en demeure et à l’imposition de sanctions financières significatives.

Parmi les opérateurs touchés par ces mesures, Togo Cellulaire, Moov Africa et Groupe Vivendi Africa (GVA Togo) ont été les plus impactés. Togo Cellulaire a fait l’objet de deux amendes, totalisant 3,4 milliards FCFA, l’une en février 2021 et l’autre en juin 2022, pour des pratiques de différenciation tarifaire intra et extra-réseau, ainsi que pour des manquements graves à l’obligation de garantir une disponibilité permanente des services de communications électroniques mobiles.

Moov Africa Togo s’est également vu infliger une amende d’environ 594 millions de FCFA en mai 2021 pour non-respect de l’obligation de disponibilité des services. Quant à GVA, elle a été mise en demeure pour des manquements graves et récurrents en matière de disponibilité de service.

Ces actions réglementaires strictes ont permis à l’ARCEP de renforcer la conformité des acteurs du secteur et de promouvoir un environnement sain et concurrentiel pour les services de communication électronique au Togo. Les revenus en hausse de l’ARCEP témoignent de l’efficacité de ces mesures de régulation, tout en stimulant la transformation numérique du pays. Cette dynamique positive s’inscrit dans la vision globale du gouvernement togolais, exprimée à travers sa stratégie « Togo Digital 2025 », qui vise à faire du pays un véritable hub numérique en favorisant l’innovation, l’accessibilité des services et la connectivité pour tous les citoyens togolais.

Grâce aux efforts de l’ARCEP et à la volonté politique du gouvernement, le Togo poursuit sa marche vers une économie numérique dynamique, propice à la croissance, à l’innovation et à l’inclusion numérique. Cette évolution prometteuse ouvre de nouvelles perspectives pour les acteurs du secteur des communications électroniques et renforce la position du pays sur la scène internationale en tant qu’acteur numérique émergent.