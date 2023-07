Togo: 31 milliards FCFA de la BAD pour accompagner l’entrepreneuriat des jeunes

Le Togo a conclu deux nouveaux accords de financement avec la Banque africaine de développement (BAD), pour booster sa croissance économique et l’entrepreneuriat des jeunes.

Une nouvelle ère d’opportunités s’ouvre pour les jeunes entrepreneurs du Togo, grâce à deux accords de financement. Sous la signature de Sani Yaya, Ministre de l’Économie et des Finances, et de Wilfrid Abiola, Responsable Pays de la BAD, le Togo s’engage pleinement à soutenir le potentiel entrepreneurial de sa jeunesse. Le premier accord, intitulé « Projet d’accompagnement des jeunes hommes et femmes entrepreneurs sur les chaînes de valeur créatrices d’emplois », alloue un financement conséquent de 28,1 milliards FCFA. Ce projet ambitieux vise à renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes et à accroître la compétitivité des TPME dirigées par ces derniers.

Au-delà de l’investissement financier, la BAD apporte un appui considérable sous forme de don (12,4 milliards FCFA) et de prêt concessionnel à des conditions favorables (2,7 milliards FCFA), soulignant ainsi son engagement en faveur du développement durable du Togo. Pour parachever ce partenariat tripartite, la banque de développement allemande, KfW, contribue avec un cofinancement de 9,7 milliards FCFA, tandis que le Gouvernement togolais apporte sa contribution à hauteur de 3,4 milliards FCFA.

Le second accord de financement porte sur les « études de faisabilité pour le Programme de construction de 20 000 logements à coûts abordables au Togo », pour un montant d’environ 3,1 milliards FCFA. Cette initiative vise à répondre à la demande croissante en logements abordables, un défi crucial pour améliorer les conditions de vie des citoyens togolais.

L’ensemble de ces financements représente une enveloppe globale de 31 milliards FCFA qui marquera un tournant significatif pour le développement économique et social du Togo. Ces investissements démontrent l’engagement ferme de la BAD à soutenir la jeunesse togolaise dans ses aspirations entrepreneuriales tout en œuvrant pour un habitat plus accessible et de meilleure qualité.