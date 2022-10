Togo: 02 morts et plusieurs blessés dans un braquage à Lomé

Les autorités togolaises ont annoncé ce mardi, la mort de deux personnes et de plusieurs blessés dont six forces de l’ordre, dans une tentative de braquage à Lomé.

Le quartier Amoutivé à Lomé a été le théâtre ce lundi 24 octobre d’une tentative de braquage, a annoncé le ministre de la sécurité et de la protection civile, le Général Yark Damehame. En effet, un convoi de transport de fonds (composé de deux véhicules et de motos d’escorte des éléments des services de sécurité) progressant du Grand marché en direction de l’aéroport international Gnassingbé Eyadéma, est tombé dans une embuscade tendue par six braqueurs armés et à dos de trois motos sans plaques, à hauteur du feu tricolore du marché du quartier situé dans le Golfe 4.

Le bilan causé par les échanges de coups de feu fait état de 02 morts (une force de l’ordre et un mineur de quatre ans) et 12 blessés (06 éléments des forces de l’ordre et 06 civils). Ces derniers ont été évacués au CHU Sylvanus Olympio et sont pris en charge.

“En dépit de cette tentative, le convoi a réussi à poursuivre sa mission jusqu’à destination”, a précisé Yark Damehame qui a annoncé l’ouverture d’une enquête. Le gouvernement togolais a présenté ses condoléances aux familles éplorées, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Par ailleurs, les populations sont invitées à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité à l’approche de cette fin d’année, afin de mettre hors d’état de nuire les délinquants.