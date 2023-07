Togo: 02 enseignants suspendus pour des actes de violence envers des élèves

- Publicité-

Deux enseignants de l’École privée laïque (EPL) « La Grâce Divine », ont été suspendus de toutes les activités pédagogiques dans la région éducative du Grand-Lomé. Cette mesure disciplinaire a été annoncée dans une note de service émise par le Directeur régional de l’éducation, Mawouna GADEWA, et rendue publique ce mercredi 19 juillet 2023.

BATAWILA Gnilégéba, enseignant titulaire de la classe de CE2, et GBLEDJO Kossi, titulaire de CM1 à l’École privée laïque (EPL) « La Grâce Divine » ne sont plus autorisés à participer aux activités pédagogiques dans la région éducative du Grand-Lomé. Ils ont été sanctionnés pour des actes de violence gratuite et délibérée à l’encontre de leurs élèves mineurs.

La décision de suspension prise par M. GADEWA vise à « protéger l’intégrité physique et morale des enfants qui sont confiés aux enseignants par leurs parents », peut-on lire sur le communiqué. Le Directeur régional exhorte tout le personnel d’encadrement à veiller rigoureusement à l’application des mesures énoncées dans la note, soulignant l’importance capitale de cette démarche.

Dans un contexte où la prévention et l’éradication des violences en milieu scolaire sont au cœur des préoccupations du Ministre des Enseignements Primaire, Secondaire, Technique et de l’Artisanat, le Professeur Dodzi Kokoroko, la suspension de ces enseignants intervient comme une mesure disciplinaire en adéquation avec les priorités éducatives actuelles.

