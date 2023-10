Togo: 02 congés de détente accordés aux élèves pour l’année scolaire 2023-2024

- Publicité-

Les ministres en charges du secteur de l’éducation ont dévoilé vendredi le calendrier de l’année scolaire 2023-2024. Selon l’arrêté interministérielle, les élèves vont bénéficier de deux congés de détente, une première dans le système éducatif.

Les élèves, les enseignants et les acteurs du secteur de l’éducation sont désormais fixés sur le découpage de l’année scolaire 2023-2024 qui a démarré il y a environ trois semaines. Le calendrier complet a été rendu public ce vendredi à travers l’arrêté interministériel Nº008/2023/MEPST/MESR/MET.

Contrairement aux années scolaires précédentes, les élèves auront droit à deux congés de détente. En effet, le premier congé de détente est prévu du 27 octobre au 5 novembre 2023, tandis que le second congé de détente est programmé au 2e trimestre de l’année, se tient du 16 février au soir au 25 février 2024 au soir.

Premier semestre

En ce qui concerne le premier semestre, la première période de cours qui a débuté le 18 septembre 2023 passé se poursuivra jusqu’au 27 octobre 2023 au soir. La deuxième période de cours s’étendra du 6 novembre au 22 décembre 2023 au soir, pour un total de 46 jours. Les congés de Noël débuteront ensuite du 22 décembre 2023 au soir et se termineront le 3 janvier 2024 au soir, offrant ainsi 11 jours de vacances.

Deuxième semestre

Le deuxième trimestre débutera le 4 janvier 2024 et se poursuivra jusqu’au 16 février 2024 au soir, offrant 42 jours de cours. La deuxième période de cours de ce trimestre ira du 26 février au 12 avril 2024 au soir, comprenant 47 jours de cours. Les congés de Pâques débuteront alors, du 12 avril 2024 au soir au 21 avril au soir, offrant une pause de 10 jours.

Troisième semestre

Le troisième trimestre sera la période la plus courte de l’année scolaire, avec 10,5 semaines d’enseignement, allant du 22 avril au 12 juillet 2024, soit 72 jours de cours. Après cette période, les élèves pourront profiter des grandes vacances, qui débuteront le 12 juillet 2024 au soir et se termineront le 15 septembre au soir, offrant ainsi 65 jours de repos. La rentrée scolaire pour l’année 2024-2025 est prévue pour le lundi 16 septembre 2024 au matin, précise l’arrêté.

Cette décision conjointe des ministères de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ainsi que du ministère délégué chargé de l’Enseignement Technique s’impose également aux établissements scolaires privés laïcs et confessionnels des enseignements préscolaire, primaire, secondaire général et technique.