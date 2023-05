Tiwa Savage réclame un jet privé après sa performance au couronnement du roi Charles III

- Publicité-

Après sa prestation éblouissante lors de la cérémonie de couronnement du roi Charles III en Angleterre, Tiwa Savage fait de nouveau parler d’elle. La chanteuse nigériane considérée comme le reine de l’Afrobeat a demandé à posséder un jet privé.

Au lendemain de sa performance au couronnement du roi Charles III en Angleterre, Tiwa Savage, la star internationale de la musique afrobeat, a exprimé son besoin d’un jet privé. Dans un post sur Instagram, la chanteuse a partagé une vidéo montrant une femme en train d’inspecter ses bagages, qui comprenaient pas moins de 15 cartons de voyage, à l’aéroport britannique. En légende de sa publication, elle a écrit : « Je vous ai dit à tous que j’avais besoin d’un PJ [jet privé]. En tout cas, merci l’Angleterre. Et nous repartons. »

Cette requête a suscité de nombreuses réactions, notamment de la part de ses fans, qui se sont montrés partagés sur cette décision. Certains estiment que cette demande est justifiée compte tenu de la carrière et de la notoriété de la chanteuse, tandis que d’autres estiment qu’elle devrait plutôt utiliser les moyens de transport traditionnels.

Quoi qu’il en soit, Tiwa Savage a prouvé une fois de plus sa popularité et son influence, en faisant parler d’elle avec une simple demande de jet privé. Cette nouvelle ne manquera pas de faire réagir encore davantage la communauté des fans de la musique et des médias sociaux, qui suivent de près les moindres faits et gestes de la star nigériane.

