Tiwa Savage, « ambassadrice de la culture africaine » au couronnement du roi Charles III

- Publicité-

A quelques jours de la cérémonie du couronnement du roi Charles III, les organisateurs ont annoncé que la chanteuse nigériane Tiwa Savage se produira lors de ce moment historique, aux côtés de plusieurs artistes internationaux.

Le 6 mai 2023, les Britanniques vivront un moment historique avec le couronnement du roi Charles III, qui succèdera à sa mère, la reine Elizabeth II, décédée en septembre 2022 après un règne de 70 ans. À cette occasion, une pléiade d’artistes internationaux se produiront sur le terrain du château de Windsor devant une foule de 20 000 personnes. Parmi eux, la chanteuse nigériane Tiwa Savage sera la seule femme artiste africaine à participer à cet événement unique.

Figure de proue de la musique africaine, Tiwa Savage l’artiste primée de R&B, pop et hip-hop sera de la partie pour divertir les invités. Très joyeuse, elle a exprimé sa fierté et son honneur d’être invitée à représenter l’Afrique lors de ce moment important. « Vraiment un honneur de représenter l’Afrique et le Commonwealth lors d’un événement aussi historique », a-t-elle déclaré sur ses réseaux sociaux.

- Publicité-

Tiwa Savage représentera avec grâce et talent le continent africain lors de cet événement international. Son apparition sera un symbole de l’importance du Commonwealth, qui regroupe 54 États membres, dont le Royaume-Uni. Cet événement historique permettra de souligner l’importance de la diversité et de l’unité dans le monde, en célébrant les différentes cultures qui composent le Commonwealth.

Le couronnement du roi Charles III sera également un moment d’émotion pour les Britanniques, qui se souviendront de l’incroyable règne de la reine Elizabeth II, marqué par des événements majeurs tels que la Guerre froide, la décolonisation, le Brexit et la pandémie de Covid-19. Le couronnement sera une occasion de célébrer l’héritage de la reine Elizabeth II, tout en accueillant le nouveau roi Charles III, qui prendra les rênes d’un pays en pleine évolution.

Articles similaires