Tiwa Savage à Usher : « Tu as un si bon cœur » (images)

Tiwa Savage, la chanteuse nigériane de l’afrobeat, qui a pris part au Global Citizen Festival, le samedi 24 septembre 2022, à Accra, au Ghana, vient d’adresser un message de reconnaissance au célèbre chanteur américain du R’n’B, Usher. Dans sa publication, postée sur Instagram, la jeune femme a mentionné que le chorégraphe avait « si bon cœur. »

Tiwa Savage, souvent, taxée de « mauvaise fille », sait, également, comment faire plaisir à sa communauté. La chanteuse, en dehors de ses sorties à polémique, peut, aussi, poser des actes, pouvant ravir le cœur des internautes.

Cette fois-ci, la jeune femme s’est illustrée, via un message élogieux qu’elle a envoyé au célèbre chanteur et chorégraphe américain, Usher. Pour avoir été annoncée sur scène par l’icône américaine, lors du concert du Global Citizen Festival, le samedi 24 septembre 2022, à Accra, au Ghana, Tiwa Savage s’est voulue reconnaissante, en adressant un message à Usher, via son compte Instagram.

En légende d’une vidéo, où la chanteuse est aperçue avec l’auteur du titre à succès « You Make Me Wanna », elle a manifesté sa reconnaissance, vis-à-vis du chanteur. « Icône @usher, merci beaucoup pour ce moment, hier. Tu as un si bon cœur. », a-t-elle écrit.

Il y a quelques jours, Tiwa Savage faisait, encore, l’objet d’une polémique, après avoir déclaré que sa crème hydratante était conçue, à base de son plasma sanguin. « Elle (Barbara Sturm, NDLR) prend le plasma de mon sang, pour fabriquer cette crème pour le visage, uniquement, pour moi, uniquement, pour Tiwa. », avait-elle révélé.