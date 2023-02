Tir mortel d’Alec Baldwin sur un tournage: la peine encourue par l’acteur revue à la baisse

Les procureurs ont renoncé lundi 20 février à poursuivre l’acteur Alec Baldwin pour une circonstance aggravante le visant, après avoir tué la directrice de la photographie « Rust » Halyna Hutchins lors d’un tournage en 2021.

Le bureau du procureur du comté de Santa Fe a requalifié les chefs d’inculpation contre Alec Baldwin dans l’affaire du meurtre sur le tournage du western Rust en 2021. Alors qu’il encourait une peine minimale de cinq ans, Alec Baldwin ne fera pas plus de 18 mois en prison au cas où il sera reconnu coupable d’homicide involontaire.

Les avocats de Baldwin ont déposé une requête pour s’opposer contre la peine initialement prévue par le ministère public en raison de l’antériorité des faits. L’accusation d’amélioration des armes à feu a été ajoutée à ses accusations d’homicide involontaire, mais le bureau du procureur de Santa Fe a confirmé qu’elle avait été supprimée vendredi.

L’accusation exige que la personne qui a utilisé l’arme « brandisse » l’arme, ce qui signifie que l’arme a été montrée dans l’intention d’intimider ou de blesser une personne. Au moment du tournage, Baldwin était sur le plateau de tournage de « Rust », ce qui signifie qu’il est peu probable que l’accusation soit conforme à la loi du Nouveau-Mexique.

« Afin d’éviter de nouvelles distractions litigieuses de la part de M. Baldwin et de ses avocats, le procureur de district et le procureur spécial ont supprimé l’amélioration des armes à feu pour les accusations d’homicide involontaire coupable dans la mort de Halyna Hutchins le Tournage de film « rouille ». La priorité du ministère public est d’assurer la justice, et non d’obtenir des heures facturables pour les avocats des grandes villes« , peut-on lire dans le communiqué signé par le procureur.

Cependant, un nouvel amendement à la loi signifie que le brandissement n’est plus nécessaire, un changement qui s’est produit sept mois après l’incident mortel. Le procureur du district de Santa Fe a déclaré dans un communiqué: “

La déclaration agressive intervient quelques jours après que les avocats de Baldwin se sont disputés au sujet de l’accusation, citant le changement de la loi dans leurs arguments.

Pour rappel, la directrice de la photographie Halyna Hutchins avait perdu la vie et le réalisateur Joel Souza avait été blessé par balle après qu’Alec Baldwin a manipulé un pistolet, prétendument chargé à blanc, devant eux lors d’un tournage en octobre 2021.