Tiphaine Auzière et Cyril Hanouna : grosse soirée dans un bar sélect à Paris

Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière se sont rendus ensemble à une soirée parisienne organisée pour le lancement du livre de Valérie Bénaïm , une présentation qui a rassemblé des visages connus du monde médiatique et littéraire au cœur de la capitale.

Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière se sont rendus ensemble à une soirée parisienne organisée pour le lancement du livre de Valérie Bénaïm, une présentation qui a rassemblé des visages connus du monde médiatique et littéraire au cœur de la capitale.

L’événement, tenu dans un bar très huppé de Paris, marquait la parution de Ils ont disparu, ouvrage dans lequel Valérie Bénaïm revient sur des affaires de disparitions d’enfants en France. Pour cette soirée, l’animatrice et écrivaine était entourée de proches et de collaborateurs issus de l’univers de la télévision et de la presse.

Présentateur et producteur phare de TBT9, Cyril Hanouna a fait une apparition remarquée, aux côtés de Tiphaine Auzière, l’avocate connue et mentionnée à plusieurs reprises dans les médias. Les deux personnalités, qui se montrent régulièrement ensemble depuis plusieurs mois, ont passé une grande partie de la soirée aux côtés de l’invitée d’honneur.

Publicité

Nombreux soutiens du petit écran et du monde culturel

La réunion a réuni plusieurs chroniqueurs et figures familières des plateaux. Parmi eux, Géraldine Maillet, amie de longue date de Valérie Bénaïm, était présente. L’entourage professionnel de Cyril Hanouna était également représenté : Raymond Aabou l’a accompagné, et figuraient aussi Fabien Lecoeuvre, Olivier Dartigolles et Michel Mary.

Trois anciens chroniqueurs de TPMP avaient fait le déplacement pour témoigner leur soutien : l’éditorialiste politique Laurence Sailliet, Ludivine Rétory et Christophe Carrière. Les échanges entre anciens et actuels collaborateurs ont ponctué la soirée, selon les témoins présents.

Valérie Bénaïm avait également convié des personnalités issues du journalisme et de la littérature. Le journaliste de CNews Thierry Cabannes figurait parmi les invités, ainsi que l’écrivain David Foenkinos. La présence d’Isaure Monfort, fille du journaliste sportif Nelson Monfort, a également été notée.

Publicité

Durant la présentation, Valérie Bénaïm a abordé le thème principal de son livre, centré sur des énigmes de disparitions d’enfants en France, sans qu’aucune lecture ni allocution publique n’ait été retranscrite intégralement dans les comptes rendus disponibles. Les participants ont échangé et posé pour des photos tout au long de la soirée.