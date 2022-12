Tina Turner pleure la mort de son fils Ronnie, Afida Turner dévastée

Tina Turner, icône de la chanson américaine, vient d’annoncer la mort de son fils Ronald Turner, le samedi 10 décembre sur Instagram.

Tina Turner a perdu son fils, Ronnie, mort jeudi à l’âge de 62 ans. Le musicien, marié à l’ex-candidate de téléréalité Afida Turner, est mort chez lui à Los Angeles. « Ronnie, tu as quitté ce monde beaucoup trop tôt. C’est avec tristesse que je ferme les yeux et que je pense à toi, mon fils bien-aimé », a publié la chanteuse sur Instagram.

Selon les informations de TMZ, citant des sources policières, les secours ont été appelé jeudi matin par une personne indiquant que Ronnie se trouvait devant chez lui et avait de la peine à respirer. En dépit des efforts des secours, il n’a pu être ranimé et est mort sur place.

Ronnie Turner était le seul fils de Ike et Tina Turner. Ike Turner, mari violent et abusif, est mort en 2007 d’une overdose de cocaïne. La chanteuse avait également un fils, né de son union avec le saxophoniste Raymond Hill, Craig, qui s’est suicidé en 2018. Tina Turner a aussi élevé les deux fils d’Ike Turner, Ike Jr et Michael. Aujourd’hui retirée en Suisse, où elle vit avec son mari Erwin Bach, la chanteuse de 83 ans a connu ces dernières années de graves problèmes de santé.

Musicien comme ses parents, Ronnie Turner jouait de la basse et avait accompagné sa mère à plusieurs reprises en tournée. Il avait également son propre groupe, Manufactured Funk.

«J’ai fait tout ce que je pouvais jusqu’à la fin. Cette fois, je n’ai pas pu te sauver. […] Repose en paix auprès de ton frère Craig, de ton père Ike et d’Aline. C’est tellement injuste», peut-on lire sur le compte Instagram de la star de téléréalité.