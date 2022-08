Tina Glamour vs Carmen Sama : Camille Makosso s’invite dans la danse

Depuis quelques jours, l’opinion publique assiste à la resurgence du conflit « Tina Glamour et Carmen Sama ». Dans la foulée, Camille Makosso s’est invité dans la danse, en prenant parti pour la veuve de DJ Arafat.

Le lundi 1er août 2022, Tina Glamour était l’invitée de l’émission « Allô Caviar », diffusée sur Life Tv et animée par la conseillère matrimoniale, Coach Hamond Chic. La relation entre « belle-mère, belle-fille » était le thème débattu. Lors de l’entretien, en effet, la mère de DJ Arafat a tiré à boulets rouges sur Carmen Sama, la mère de sa petite-fille, Rafna Houon.

Logbo Valentine a profité du plateau d' »Allo Caviar », pour proférer des allusions à Carmen Sama. « Vous voyez les enfants-là, surtout les garçons, quand tu es Kpoclé (coureur de jupons, NDLR), tu tombes sur une femme Kpoclé (femme infidèle, NDLR). », a-t-elle lancé.

Elle ajoute : « Quand il y a eu le décès, mon fils n’était pas encore enterré, et elle (Carmen, NDLR) a voyagé pour aller au Mali. J’ai appelé sa maman, elle me dit qu’elle est partie en retraite spirituelle. (…) ».

Dès lors, mise à part une réponse indirecte et ironique de Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat n’a pas, vraiment, réagi à l’attaque de la Spendja.

Camille Makosso s’en mêle …

Prenant la parole dans ce dossier, qui empoisonne la relation de la belle-mère et de la belle-fille, le Daïshi des Marmailleurs a pris fait et cause pour la jeune femme.

Au détour d’une publication sur sa page Facebook, son canal de prédilection, le controversé pasteur ivoirien a, sans langue de bois, intercédé pour la veuve. « Que Dieu continue de te bénir et de l’élever. Tu as traversé la vallée de l’ombre de la mort, et, aujourd’hui, l’onction de Yorobo coule sur toi. », a écrit Général Makosso.

« Mais, si, dans ton cœur, tu as la force de pardonner et de tendre la main, fais-le pour Arafat. Mais, nous respectons ton choix, en dépit de tout. », a-t-il ajouté, une façon d’exhorter la veuve du chanteur à chercher la voie de la paix, à condition que son cœur lui en dit.