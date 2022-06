Tina Glamour annonce son retour sur scène pour ses 30 ans de carrière

Tina Glamour la mère du feu DJ Arafat annonce son comeback sur les podiums pour très bientôt. Elle l’a fait savoir lors d’une conférence de presse tenue le vendredi 11 juin 2022 au Palais de Culture de Treichville.

Après un long moment d’absence sur la scène musicale, la célébrité ivoirienne de la musique, Valentine Logbo, connue plus sous le pseudonyme Tina Glamour veut faire son retour. Ce comeback se fera à travers un grand concert live qui se tiendra le 12 août 2022, au palais de la Culture de Treichville. Ce moment qui permettra à Tina Glamour de communier avec les mélomanes et le grand public sera organisé par TG Production. La Madré a rendu l’information publique le vendredi 11 juin 2022, au cours d’une conférence de presse au Palais de la Culture de Treichville.

A en croire Tina Glamour, ce retour s’inscrit dans le cadre de la célébration de ces 30 ans de Carrière. Et loin d’être un concert, cet évènement sera une sorte de symbiose. Elle a poursuivi en ajoutant qu’elle envisage retrouver également ces plus jeunes fans qui ne la connaissent pas véritablement. « Après la perte de mes deux enfants, Ce n’est pas un concert, Nous aimerions donner le maximum comme toujours pour leur faire plaisir. Ce n’est pas un défi, c’est une occasion de retrouvaille et nous espérons être à la hauteur. On va se contenter de faire bien. Il faut que ceux qui seront là aient quelque chose à emporter », dixit Tina Glamour.

Pourquoi le 12 août pour ce grand évènement ?

Valentine Logbo a profité de l’occasion pour expliquer pourquoi elle a porté son choix sur le 12 août. Selon cette dernière, le deuil de ses eux enfants est terminé à présent. Et il temps pour elle de renouer avec son public. « L’idée pour moi, le 12 août (ndlr 2022) est de célébrer mes 30 ans de carrière avec tout le monde. Egalement, cette date fait les trois ans d’anniversaire de mon fils DJ Arafat. C’est un rendez-vous de la génération 90. Tous ceux qui ont été bercés par la musique Ras Gnangnan » a expliqué l’artiste Tina Glamour.