TikTok : une brosse-soufflante cumule 400 millions de vues

Revlon One‑Step Volumiser : la brosse soufflante qui a explosé sur TikTok accumule plus de 400 millions de vues liées à ses hashtags et promet un brushing volumineux et brillant à la maison, combinant la rapidité d’un sèche‑cheveux et la forme d’une brosse ronde pour un rendu “salon” en quelques minutes.

Lancée en 2018 au sein de la gamme Revlon Hair Tools, la brosse 2‑en‑1 associe une forme ovale, un flux d’air puissant et une technologie ionique. Ces caractéristiques sont mises en avant par la marque pour réduire le temps de coiffage et limiter les effets néfastes de la chaleur, tout en améliorant la brillance et en aidant à contrôler les frisottis.

Sur les réseaux sociaux, et en particulier sur TikTok, les publications “avant/après” et les démonstrations rapides ont multiplié les vues et les partages. Les vidéos montrent des transformations capillaires obtenues en quelques minutes, un argument de vente repris par des utilisatrices aux cheveux longs ou épais qui vantent le temps de coiffage réduit par rapport à un brushing traditionnel.

Une brosse 2‑en‑1 devenue virale sur TikTok

Revlon présente le modèle comme un hot air styler combinant brosse ronde et sèche‑cheveux. La forme ovale facilite le travail des longueurs et des racines, tandis que la technologie ionique, selon les principes généralement appliqués dans les appareils capillaires, vise à neutraliser les charges électriques pour diminuer les frisottis et favoriser une surface capillaire plus lisse.

Les chiffres communiqués par la marque témoignent d’un succès commercial important : plus de 3,5 millions d’unités vendues depuis son lancement. Selon ces données, la One‑Step Volumiser est devenue le hot air styler le plus vendu de l’histoire de Revlon sur ce segment de marché.

À l’échelle nationale, l’appareil occupe des positions de leader dans plusieurs pays européens : il est présenté comme la marque numéro un des brosses soufflantes en Allemagne, la deuxième référence la plus vendue en France et domine également sa catégorie au Royaume‑Uni.

La reconnaissance de la profession et des médias spécialisés se traduit par une vingtaine de récompenses beauté attribuées au produit, parmi lesquelles figurent des distinctions comme les Allure Reader’s Choice Awards, les Marie Claire Beauty Awards et les Glamour Beauty Awards. Sur les places de marché, la brosse recueille un important nombre d’avis positifs : plus de 18 000 évaluations cinq étoiles sur Amazon, selon les mentions disponibles.