Harris Wolobah, un jeune adolescent de 14 ans originaire du Massachusetts, a malheureusement perdu la vie après avoir participé au dangereux défi viral sur TikTok connu sous le nom de « One Chip Challenge ». Ce challenge consiste à manger ce qui est réputé être la chips la plus épicée au monde, puis à résister le plus longtemps possible avant de boire ou de manger quoi que ce soit d’autre.

Le tragique incident s’est déroulé le 1er septembre, lorsque la mère d’Harris a été appelée à l’école, car son fils se plaignait de maux d’estomac. Il s’est avéré qu’il avait consommé cette chips dangereusement épicée après qu’un camarade de classe lui en ait donnée. Bien que le jeune adolescent se sentait mieux une fois rentré chez lui, il a subitement perdu connaissance à 16h30 alors qu’il se préparait à se rendre à un entraînement de basket-ball.

Les autorités locales, notamment le lieutenant de police Sean Murtha, ont affirmé que le garçon ne réagissait plus et ne respirait plus. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a malheureusement été déclaré mort. Bien que la participation au One Chip Challenge soit apparemment la cause de cet incident tragique, il est encore trop tôt pour confirmer si la Chips épicée en est directement responsable. Une autopsie est en cours pour déterminer les circonstances exactes de sa mort.

Ce n’est pas la première fois que ce challenge dangereux créé des dégâts. De nombreux autres incidents ont été recensés, obligeant des enfants à recevoir des soins médicaux. En octobre 2022, un district scolaire de Lafayette, en Louisiane, a interdit ces chips sur tous les campus suite à des problèmes de santé chez plusieurs étudiants. Moins d’un mois plus tard, des ambulanciers paramédicaux ont été sollicités dans un lycée de Dunwood, en Géorgie, incitant la police à lancer un avertissement concernant cette collation épicée.

La chips de Paqui est vendue à l’unité, dans un packaging en forme de cercueil. À l’arrière du paquet, la notice indique « Garder hors de portée des enfants. Destiné à la consommation adulte. » La notice encourage les consommateurs à consulter un médecin s’ils éprouvent des difficultés respiratoires, des évanouissements ou des nausées prolongées.