TikTok: elle se fait condamner à 2 ans de prison pour avoir mangé du porc en invoquant Mahomet

Une femme musulmane très suivie sur les réseaux sociaux a été condamnée à deux ans de prison en Indonésie pour avoir partagé une vidéo sur TikTok qui la montrait en train de réciter une prière islamique avant de goûter à de la viande de porc lors d’une visite à Bali.

Lina Lutfiawati, également connue sous le nom de Lina Mukherjee sur les réseaux sociaux, a été jugée mardi 19 septembre par le tribunal de district de Palembang, sur l’île de Sumatra. Elle a été reconnue coupable de « diffusion d’informations visant à inciter à la haine contre des individus religieux et des groupes spécifiques », selon des documents judiciaires. Elle a été condamnée à deux ans de prison ainsi qu’à une amende de 16 245 dollars (250 000 000 de roupies indonésiennes), une somme considérable dans ce pays où le revenu annuel moyen par habitant est d’environ 4 300 dollars. Sa peine de prison pourrait être prolongée de trois mois si elle ne paie pas l’amende.

La vidéo incriminée, tournée lors d’une visite de Lina Lutfiawati à Bali, la montrait en train de déguster du « babi guling, » un mets de rue populaire composé de riz, de morceaux de porc rôtis à la broche, et de craquelins, servi avec des légumes. Répandue telle une trainée de poudre sur la toile, la vidéo a suscité des critiques de groupes religieux, notamment le Conseil indonésien des oulémas, la plus haute instance religieuse musulmane du pays, qui l’a qualifiée de « blasphématoire. » Cela a conduit à une enquête policière et au procès de Lina Lutfiawati.

Après le procès, Mukherjee a exprimé son choc face à la sentence lors d’une déclaration aux journalistes devant le tribunal. « Je sais que j’ai eu tort, mais je ne m’attendais vraiment pas à une telle punition », a-t-elle déclaré.

Pour rappel, l’Indonésie est le pays musulman le plus peuplé au monde, avec environ 231 millions de personnes, soit près de 93 % de sa population adulte, se déclarant musulmanes. La nation possède l’une des lois sur le « blasphème » les plus strictes au monde.

Ada Indonesia guys … 🥲



Lina Mukherjee pic.twitter.com/JNNuUltAZF — 🌸 Bebeb Bubu 🌸 (@NyaiiBubu) September 21, 2023