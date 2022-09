TikTok : découvrez comment créer une liste de lecture

Sur TikTok, les comptes Créateur ont droit à des fonctionnalités spécifiques, destinées à optimiser la mise en valeur les contenus diffusés. C’est le cas de la liste de lecture. Cette option, disponible sous l’onglet vidéo, est parfaite pour organiser les vidéos déjà publiées. Découvrez dans cet article comment s’y prendre.

En tant que créateur de contenu TikTok, la plateforme vous permet de trier et de classer vos vidéos selon le nom de votre choix. De cette façon, vous permettez à vos followers et aux utilisateurs de votre réseau de visualiser plus facilement les vidéos sur votre profil. Voici alors comment y arriver :

Choisissez Créer une liste de lecture.

Nommez votre liste de lecture. Choisissez un nom qui aidera vos followers à trouver davantage de votre contenu qui les intéresse.

Créez votre liste de lecture. Les vidéos de cette liste de lecture inciteront les internautes à regarder la liste de lecture dans son intégralité.

Une fois la liste créée, il est possible d’ajouter les contenus en :

Cliquant longuement sur une vidéo puis en appuyant sur « Ajouter la liste de lecture ».

Créant une vidéo et en cliquant sur « Ajouter la liste de lecture » dans la page de publication.

Il suffit ensuite de sélectionner la liste ou d’en créer une nouvelle. Les vidéos seront classées par ordre antéchronologique.