Tiesco le Sultan et DJ Congélateur victimes d’un accident: leur voiture percutée par un camion (vidéo)

Le chanteur ivoirien Tiesco le Sultan échappe de justesse à un grave accident de la route alors qu’il était en compagnie de l’artiste DJ Congélateur.

Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2023, le chanteur ivoirien Tiesco le Sultan a échappé à la mort lors d’un accident de la route sur l’autoroute du Banco. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l’artiste a relaté les détails de cet effroyable incident qui aurait pu avoir des conséquences tragiques.

Selon les explications fournies par Tiesco le Sultan, son véhicule a été violemment percuté par un gros camion, ainsi que d’autres voitures alors qu’il était avec DJ Congélateur. D’après les images partagées, les marques de l’impact sont clairement visibles sur sa voiture, témoignant de la violence du choc.

Selon l’artiste, le conducteur du camion responsable n’a pas daigné s’arrêter pour constater les dégâts et prendre ses responsabilités. Il a préféré prendre la fuite, laissant les victimes sans réponse.

« … DIEU merci, plus de peur que de mal pour mon fils Dj Congelateur et moi », a-t-il écrit en légende d’une vidéo qui montre clairement DJ Congélateur sain et sauf, assis sur le séparateur de l’autoroute.