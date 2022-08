Tiannah : la célébrité nigériane fait des confidences glaçantes sur son adolescence

Une célébrité nigériane de la mode a, récemment, fait des confidences glaçantes sur sa vie d’adolescence. Selon les dires de la jeune femme, du nom de Toyin Lawani, alias Tiannah, elle aurait fait l’objet de viols, dont l’auteur n’est autre que son propre oncle, alors qu’elle n’était âgée que de 15 ans.

Il n’est pas rare que des célébrités reviennent sur leur vie d’enfance ou d’adolescence, probablement, dans l’intention de construire un futur, dans la sérénité, la plus absolue. Pour certains, cette façon de faire leur permet, probablement, de guérir des traumatismes ; pour d’autres, raconter son passé relève, tout simplement, d’une stratégie d’attirer la sympathie des internautes.

« J’ai été violée par mon oncle, quand j’avais 15 ans »

Dans cette optique, récemment, une entrepreneuse nigériane, qui exerce dans le secteur de la mode, a livré des confidences touchantes sur sa vie, alors qu’elle n’était qu’une adolescente. Selon les dires de la jeune femme, qui se nomme Toyin Lawani, alias Tiannah, quand elle avait 15 ans, son propre oncle a profité de sa naïveté et a abusé d’elle.

Tiannah a fait cette troublante révélation, à la faveur d’un entretien qu’elle a donné à Chude Jidenowo. « J’ai été violée par mon oncle, quand j’avais 15 ans, et j’ai dû aller chez ma grand-mère, à Ibadan. », a-t-elle révélé, précisant que « je n’ai rien dit à ma mère, mais j’ai dû le dire à une de mes tantes. »

Dans son récit, la célébrité a dit que la nouvelle a secoué sa mère, quand elle a, finalement, découvert le pot aux roses. « Ma mère a, tellement, été déçue et blessée. Elle ne pouvait pas le supporter. », ajoute-t-elle, avant d’expliquer que cette fâcheuse expérience qu’elle a vécue a poussé sa génitrice à devenir davantage protectrice de ses enfants.

Sous le coup de l’émotion, Toyin Lawani a fait part du sentiment de méfiance, qui est la sienne, depuis le jour, où elle a vécu cette mésaventure. « Je ne fais plus confiance à personne, et c’est la raison pour laquelle je suis si stricte avec les enfants. De toute façon, personne ne peut s’approcher de mes enfants, vous ne pouvez faire confiance à personne, même à vos frères et sœurs. », a-t-elle dit, sans ambages.