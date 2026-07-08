Thomas Sotto évincé de RTL à cause des audiences insuffisantes selon son patron

Thomas Sotto, après deux saisons à la tête de la matinale de RTL, a quitté la présentation de RTL Matin le vendredi 3 juillet 2026. Ce départ, marqué par les adieux du journaliste à l’antenne, n’a pas été décidé de son propre chef. Lors de ses dernières interventions en direct, il a souligné la nécessité parfois d’accepter des décisions qu’on ne comprend pas totalement, tout en minimisant l’événement en le qualifiant de « tout ça n’est pas bien grave ». Cette éviction intervient dans un contexte de remaniement des grilles des radios généralistes à l’approche de la rentrée et de l’élection présidentielle de 2027.

Quelques jours plus tard, Hervé Béroud, directeur de l’information du groupe M6, maison mère de RTL, a confirmé, lors d’une interview accordée à l’émission Buzz TV Mag, la rupture du contrat de Thomas Sotto. Il a reconnu que la décision n’avait pas été facile à prendre, mettant en avant la qualité professionnelle du journaliste, reconnu pour son talent acquis lors de son passage à France Télévisions. Toutefois, la baisse significative des audiences de la matinale a été déterminante dans cette décision stratégique.

Selon les données publiées par Médiamétrie pour le premier trimestre 2026, couvrant la période de janvier à mars, RTL Matin a perdu environ 50 000 auditeurs réguliers par rapport à la même période de l’année précédente. À cette époque, l’émission fédérait en moyenne 1,11 million de lève-tôt. Ce déclin place RTL loin derrière sa principale rivale, France Inter, qui capte chaque matin 1,87 million d’auditeurs à travers sa matinale animée par Florence Paracuellos et Benjamin Duhamel. Ainsi, l’écart entre les deux stations s’élève désormais à plus de 700 000 auditeurs. Cette situation met en danger les revenus publicitaires liés à ce carrefour clé de la journée.

L’élection présidentielle impose un changement de rythme

Le calendrier politique a également pesé dans la décision de la direction de RTL. Avec l’élection présidentielle programmée en 2027, les radios généralistes se préparent à une forte intensification de la concurrence éditoriale. Chaque interview, chaque débat sur les antennes devient alors crucial pour influencer l’opinion publique et asseoir l’autorité de la station dans le paysage médiatique. Dans ce cadre, le groupe M6 entend renouveler son offre pour renforcer ses performances.

Marc-Olivier Fogiel, animateur emblématique de la tranche de fin d’après-midi sur RTL, s’est exprimé dans les colonnes du journal Le Parisien. Tout en regrettant le départ de Thomas Sotto, il a validé la décision de la direction. Il a souligné que, malgré les qualités indéniables de la matinale qu’animait Sotto, celle-ci n’a pas connu la progression attendue par les actionnaires. Selon lui, à l’aube d’une année électorale majeure, il est légitime que la station cherche à inaugurer un nouveau chapitre afin de sécuriser et dynamiser ses audiences.

Par ailleurs, cet ajustement s’inscrit aussi dans une stratégie de féminisation renforcée de la grille. Dès le 24 août 2026, Céline Landreau, jusqu’alors responsable des journaux de la matinale, prendra les commandes de l’émission entre 7h et 9h. Cette promotion interne a été annoncée lors de la dernière émission de Sotto, qui lui a officiellement passé le relais en lui souhaitant bonne réussite. Landreau a remercié son prédécesseur pour son soutien et sa bienveillance au cours des dernières saisons.

Pour Hervé Béroud, cette nomination illustre une volonté de renforcer l’identité de RTL en s’appuyant sur des profils incarnant « l’ADN RTL ». Il a également souligné l’importance du sens de la proximité que porte Céline Landreau avec les auditeurs. Le directeur de l’information a par ailleurs salué l’équilibre inédit instauré dans la station avec trois femmes à des postes clés : Céline Landreau à la matinale, Amandine Bégot à la mi-journée, et Anne-Sophie Lapix en access prime time. Il a qualifié cette configuration d’« unique dans le paysage audiovisuel français ».