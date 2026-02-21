Thomas Sotto confronté à de grosses difficultés au quotidien depuis son accident

Thomas Sotto , voix matinale de RTL, a fait son retour à l’antenne le 20 février, après avoir été indisponible depuis un accident de vélo survenu le 31 janvier à Paris. Transporté à l’hôpital Georges-Pompidou (XVᵉ arrondissement) après une chute près du pont de l’Alma, le journaliste a été diagnostiqué d’une double fracture tibia‑péroné , opéré puis hospitalisé quelques jours avant un retour à domicile sous « repos strict ». Sa reprise, béquilles à la main, intervient après trois semaines d’absence et des annonces publiques faites via Instagram et à l’antenne.

Thomas Sotto, voix matinale de RTL, a fait son retour à l’antenne le 20 février, après avoir été indisponible depuis un accident de vélo survenu le 31 janvier à Paris. Transporté à l’hôpital Georges-Pompidou (XVᵉ arrondissement) après une chute près du pont de l’Alma, le journaliste a été diagnostiqué d’une double fracture tibia‑péroné, opéré puis hospitalisé quelques jours avant un retour à domicile sous « repos strict ». Sa reprise, béquilles à la main, intervient après trois semaines d’absence et des annonces publiques faites via Instagram et à l’antenne.

Habitué à animer RTL Matin de 7h à 9h30, Thomas Sotto était l’un des visages et des voix réguliers de la tranche. Dans un message publié depuis son lit d’hôpital, il avait indiqué être privé d’antenne « pour une durée indéterminée » et précisé : « Je vais passer six semaines sans poser le pied par terre. Il va falloir que je fasse un apprentissage avec quelqu’un que je ne connais pas bien : la patience. » Un mot d’ordre imposé par les suites opératoires et le protocole de convalescence.

Pendant son absence, la direction de la matinale a confié les rênes à Olivier Boy, présentateur des journaux de 7h et de 9h. Le relais s’est prolongé jusqu’à une annonce, le 18 février, faite par Olivier Boy à l’antenne : « Il revient vendredi, ne vous inquiétez pas ! »

Béquilles et patience : le quotidien compliqué de Thomas Sotto

Le 20 février, Thomas Sotto est donc revenu en studio, appuyé sur des béquilles et en visible convalescence. À l’antenne, il a pris la parole pour dire avoir suivi les émissions « parce que je ne dormais pas » et déclarer à ses auditeurs : « Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques jours d’absence forcée. » Il s’est également adressé à ses collègues et au public pour remercier des nombreux messages reçus : « Ils m’ont beaucoup touché et beaucoup aidé. »

Lors de cette émission, il a salué en particulier la « formidable maison » qu’est RTL et a mentionné Olivier Boy pour son rôle durant l’interim. Le retour se fait toutefois dans des conditions contraintes : selon ses propres propos, il ne peut toujours pas poser le pied au sol et doit gérer la douleur et la fatigue inhérentes à une convalescence après fracture tibia‑péroné et chirurgie.

L’accident et la suite de son absence ont suscité des commentaires dans la matinale. Au cours de l’émission, l’eurodéputée et candidate à la mairie de Paris Rachida Dati a plaisanté en évoquant la voirie parisienne : « D’ailleurs, il s’est cassé la gueule à cause de la voirie défoncée à Paris. Donc voilà, il va voter pour moi. Monsieur Sotto, on se réconcilie. » La remarque, lancée sur un ton humoristique, a provoqué des sourires en studio.