Thomas Lilti accusé de plagiat par plusieurs femmes scénaristes dans « Hippocrate »

Thomas Lilti, réalisateur reconnu notamment pour ses œuvres cinématographiques telles que Hippocrate et Médecin de campagne, est au centre d’une enquête révélée par Mediapart le 19 juin. Plusieurs femmes scénaristes l’accusent d’avoir exploité leur travail sans leur accorder la reconnaissance ni la rémunération appropriées. Ces allégations concernent diverses productions à succès portées par le cinéaste, qui contesterait pour l’heure ces accusations. Parallèlement, des critiques émergent également à propos de son ancienne activité de médecin, mettant en lumière des pratiques contestées bien après sa radiation de l’Ordre des médecins en 2012.

Selon le reportage publié par le média d’investigation français, plusieurs collaboratrices ont contribué à l’écriture de scénarios ou de projets liés aux films de Thomas Lilti sans figurer dans les crédits officiels. Elles dénoncent un manque de reconnaissance alors même que certaines productions, dont Hippocrate, ont rencontré un franc succès en France et à l’étranger. Ces femmes, parmi lesquelles figure une personne identifiée uniquement sous le prénom d’emprunt « Lila », expliquent avoir travaillé sur différents projets pendant plusieurs années. Elles expriment une frustration persistante liée à la promesse non tenue de voir leur contribution reconnue formellement et, par conséquent, de recevoir une juste rémunération.

Le média indique que les droits d’auteur et autres revenus afférents aux œuvres concernées auraient été perçus exclusivement par Thomas Lilti, notamment dans le cadre de son rôle de scénariste. Cette situation génère un sentiment d’injustice chez ces collaboratrices, qui évoquent une pratique systématique d’appropriation du travail intellectuel féminin au bénéfice du réalisateur. Les témoignages, recueillis avec prudence par Mediapart, témoignent d’un climat de tension et de désaccord autour de la gouvernance créative des films mentionnés.

Des accusations liées également au passé médical du réalisateur

Outre les controverses autour de ses méthodes en tant que réalisateur, Thomas Lilti fait face à des critiques portant sur son histoire professionnelle antérieure. Médecin radié de l’Ordre des médecins en 2012, il est aujourd’hui accusé par certains de s’être immiscé dans des actes médicaux en dehors du cadre légal. Plusieurs personnes interrogées par le média affirment que le cinéaste aurait prodigué des soins à des proches ou à des membres de ses équipes, notamment lors de tournages.

Un témoignage en particulier évoque le cas d’une collaboratrice qui aurait été examinée par Lilti après une blessure subie sur un plateau de tournage. Selon son récit, un premier diagnostic établi par Thomas Lilti aurait semblé rassurant, alors que des examens médicaux ultérieurs ont révélé une fracture au niveau du coccyx. Ces révélations posent la question de la légalité et de l’éthique des actes médicaux effectués par une personne n’exerçant plus officiellement cette profession. Thomas Lilti réfute ces allégations, niant les accusations qui lui sont portées tant sur le plan artistique que médical.

Les faits exposés par Mediapart suscitent un large écho au sein du monde cinématographique et au-delà, notamment à travers les réseaux sociaux, où le réalisateur est pointé pour avoir, selon certains, « pillé le travail » de plusieurs femmes scénaristes tout en poursuivant une pratique médicale malgré sa radiation officielle. Ces accusations touchent à la fois sa réputation artistique et son passé professionnel, ouvrant un débat public sur les responsabilités des personnalités mêlant plusieurs métiers, surtout lorsque des questions d’éthique et de droits d’auteur sont en jeu.