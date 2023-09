Thierry Henry: « Messi a eu du mal au PSG à cause de Neymar et Mbappe »

-Publicité-

Thierry Henry pense que le passage de Messi au PSG n’a pas été une déception et il a donné sa raison.

La légende d’Arsenal, Thierry Henry, a une fois de plus pris la défense de Lionel Messi. Pendant trois saisons à Barcelone, où il jouait à l’époque, Henry a partagé le vestiaire avec l’international argentin. Depuis sa retraite en tant que joueur, l’attaquant français s’est tourné vers le métier de consultant et a également exercé en tant qu’entraîneur.

Couvrant la Ligue 1 pour Amazon, le vainqueur de la Coupe du monde 1998 prenait régulièrement le parti de Messi face aux supporters du PSG, qui avaient pour habitude de huer le septuple Ballon d’Or.

Henry a maintenu cette position lors d’une récente conversation, refusant de qualifier de décevante les deux saisons parisiennes du joueur de 36 ans, malgré un bilan relativement médiocre et un manque de réussite sur la scène européenne. « Non, je vais dire pourquoi. Je vous rappelle que quand je suis arrivé au début, sur Amazon, j’ai dit : ‘Pour moi, jouer dans cette équipe [l’équipe du PSG], c’est un casse-tête« , a-t-il déclaré à RMC Sport, relayé par Goal.

L’ancien Gunner estime que la présence de Kylian Mbappe et Neymar dans l’équipe était un obstacle à la performance de l’attaquant de l’Inter Miami: « Je parlais encore une fois de structure et d’organisation. Je sais que tu vas encore rire, mais comment jouer avec les trois (Messi, Neymar et Mbappé) en même temps ? Quand il (Messi) jouait avec l’équipe d’Argentine, une structure, il n’y a pas trois Messis, juste lui. Vous le mettez dans un cadre où lui seul est le patron, [et il brillera]. »

« Mais à un moment donné, je vais vous dire quelque chose : j’ai quitté Arsenal. C’est quelque chose de super important. J’ai pleuré en quittant Arsenal pour Barcelone. En fait, il m’a fallu un an pour réaliser que j’avais quitté Arsenal », a conclu Thierry Henry.

