« The Woman King », l’apprentissage du Fongbé assuré par ces deux Béninoises (Photos)

Au-delà des critiques, le film « The Woman King » a connu un franc succès. Ce que l’opinion publique ignore, c’est que ce film, qui retrace l’histoire des Amazones du Danxomè, a nécessité l’apprentissage du Fongbé, langue parlée en ces temps. Cette lourde tâche a été confiée à deux consultantes béninoises, Cornelia Glèlè et Carole Lokossou.

Le film « The Woman King » a été salué par la critique, dès sa sortie, le 16 septembre 2022. Et, dès la fin du mois de septembre, la production audio-visuelle a occupé la première place au box-office. Selon la réalisatrice du film, Gina Prince-Bythewood, le leitmotiv, c’était de traduire la vérité historique, tout en prenant quelques libertés avec les faits historiques.

Ainsi, la vérité historique sous-tend que les acteurs parlent le Fon, langue du royaume de Danxomè. Pour assurer cette tâche, la production a mis deux Béninoises à contribution.

« Notre rôle a été d’apprendre le Fon aux différents acteurs »

Donc, parallèlement, au casting régulier de « The Woman King », les acteurs ont été soumis à l’apprentissage du Fongbé. Et, naturellement, ce rôle a été confié à deux Béninoises : Cornelia Glèlè (cinéaste) et Carole Lokossou (actrice).

En effet, à la faveur d’un entretien qu’elle accordé à France Info, Cornelia Glèlè, initiatrice du Festival international des films de femmes (FIFF) de Cotonou, a révélé l’ossature des séances de formation, dont ont participé : Thuso Mbedu, Shella Atim, Lashana Lynch et autre Viola Davis. « Avec Carole Lokossou, qui est une actrice béninoise, notre rôle a été d’apprendre le fon aux différents actrices et acteurs (une douzaine) du film, qui a été tourné, pendant la pandémie [de Covid-19]. », a-t-elle révélé.

Et, d’ajouter : « Nous faisions tout le temps des réunions Zoom, en raison d’une heure, chaque jour, pour chaque acteur. On revenait avec chacun sur ses dialogues en Fon. Nous travaillions, également, avec l’équipe en charge de la musique pour faire, par exemple, des traductions vers le Fon, ou vérifier que les enregistrements réalisés sonnent bien dans la langue Fon. ».

Pour rappel, la sortie de « The Woman King » a suscité une levée de boucliers. Il a, notamment, été reproché aux réalisateurs du film de n’avoir pas associé des acteurs béninois, à l’instar de Djimon Hounsou.

Cornelia Glèlè

Carole Lokossou

Djimon Hounsou