The Voice France : huit coachs au total, Florent Pagny confirmé

The Voice revient pour sa 15ᵉ saison le samedi 28 février 2026 sur TF1, avec une réforme du dispositif de coaching : quatre coachs titulaires dès le lancement et, pour la première fois, un total de huit coachs impliqués au cours de la phase des auditions à l’aveugle, une configuration présentée par la production comme une nouveauté mondiale.

Diffusé sur TF1 depuis 2012, The Voice s’est installé comme un rendez‑vous majeur de la télévision musicale française grâce à son principe d’« auditions à l’aveugle » — où les coachs choisissent les candidats uniquement sur la voix — et à la rotation régulière de personnalités au sein du jury. La composition du quatuor de coachs et les innovations techniques sont chaque année au centre de l’attention des téléspectateurs et des médias spécialisés.

La chaîne a officiellement confirmé les quatre coachs « mentors » annoncés depuis plusieurs mois : Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian et Tayc. Florent Pagny, figure historique du programme, participera selon la production à ce qui a été présenté comme sa dernière saison en tant que coach. TF1 indique par ailleurs plusieurs nouveautés pour cette édition anniversaire, dont des titres interprétés pour la première fois dans le concours et l’introduction d’« armes secrètes » inédites utilisables par les coachs lors des auditions à l’aveugle.

Une saison déjà inédite à préparer pour The Voice

La principale innovation porte sur l’augmentation du nombre de coachs présents sur l’ensemble de la phase des auditions : huit coachs au total, selon des informations relayées par Purecharts. La mécanique prévoit que les quatre coachs titulaires soient rejoints, sur quatre soirées consécutives, par quatre anciens coachs ou figures reconnues du programme. Ces coachs invités ne seront pas installés en permanence dans les fauteuils rouges mais interviendront aux côtés des titulaires dans une configuration de double‑fauteuil.

Le dispositif de double‑fauteuil permettra à deux personnalités de buzzer simultanément et de co‑sélectionner un talent lors des auditions, offrant ainsi une nouvelle dynamique aux choix de coaching. La production a précisé que ces apparitions se dérouleront au cours des premières soirées d’auditions, avant la suite des étapes habituelles du concours.

Parmi les personnalités invitées figurent des noms déjà associés à l’émission : Matt Pokora, Louis Bertignac, Zazie et Kendji Girac. Selon la répartition annoncée, M. Pokora épaulera Amel Bent, Lara Fabian fera équipe avec Louis Bertignac, Zazie accompagnera Florent Pagny et Tayc collaborera avec Kendji Girac, gagnant de la troisième édition.