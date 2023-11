« The Last Dance »: un match entre Messi et Cristiano Ronaldo organisé en Arabie Saoudite

Un match de gala entre l’Inter Miami et Al Nassr aura lieu en février 2024 en Arabie Saoudite, ont annoncé mardi les organisateurs. Un dernier affrontement entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur les pelouses.

Le dernier duel entre les deux meilleurs joueurs du XXIè siècle. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vont s’affronter sur le terrain de foot lors d’une rencontre de gala en Arabie Saoudite. Il s’agit en fait d’un match amical entre l’Inter Miami et Al Nassr qui aura lieu en février 2024 à Riyadh, la capitale saoudienne.

C’est la deuxième édition de ce tournoi amical dénommé « Riyadh Season Cup ». La première édition en 2023 avait opposé le PSG et une équipe All-star de Riyadh. Pour cette fois-ci, les organisateurs ont décidé d’élargir la compétition à trois équipes, avec Al Hilal de Neymar (même si la star brésilienne ne sera pas de la partie, blessée à la cheville et out jusqu’à la fin de la saison).

Parrainé par le propriétaire du club de Liga, Almeria, Turki Al-Sheikh, qui occupe également le rôle de président de l’Autorité générale du divertissement d’Arabie saoudite, le choc entre l’Inter Miami et Al-Nassr a été appelé « The Last Dance » (La dernière dance), en référence à la 38e et dernière confrontation entre Messi (36 ans) et Ronaldo (38 ans), 16 ans après la première en Ligue des champions et un certain FC Barcelone-Manchester United.

« Le tournoi devrait avoir lieu la première semaine de février 2024, avec la participation des stars de tous les clubs participants, dans la capitale saoudienne Riyadh, au Kingdom Arena, récemment inauguré« , lit-on dans un communiqué.

On aura droit à un Inter Miami-Al Nassr en février 2024. 🍿



L’ultime duel haletant entre les deux GOATS de ce sport. 🐐 pic.twitter.com/ETVV1YmjOY — BeSoccer 🇫🇷 (@BeSoccerFR) November 21, 2023