The Bachelor : victime d’usurpation, Clive Ketu Mbaku fait une mise en garde

Clive Ketu Mbaku, le nouveau Bachelor est victime d’usurpation sur la toile. Des personnes mal intentionnées utilisent son nom pour arnaquer les gens les réseaux sociaux.

Le Bachelor, de la saison 2 de l’Afrique Francophone, Clive Ketu Mbaku fait face depuis quelques jours à des problèmes sur les réseaux sociaux. En effet, des individus animés de mauvaise foi utilisent son identité pour soutirer de l’argent chez les paisibles citoyens.

Ayant été informé, Clive Ketu Mbaku a tapé du poing sur la table à travers une publication sur sa page officielle Facebook. Dans son post, il a les uns et les autres à ne plus tomber dans le piège des usurpateurs et des cyber arnaqueurs. « Je suis Clive, le nouveau Bachelor. Ne vous faites plus avoir par les imposteurs et usurpateurs qui utilisent mon nom. Merci pour l’amour que vous me portez. Prenez soin de vous et de vos proches », a-t-il écrit.

Les usurpateurs d’identités et les cyber arnaqueurs ne ratent aucune occasion pour frapper sur les réseaux sociaux. Et leurs principales cibles sont les personnalités publiques que des internautes veulent absolument rencontrer un jour dans leur vie. Ces derniers profitent alors de l’occasion pour leur réclamer souvent de forte somme d’argent.

Pour rappel, l’émission de téléréalité « The Bachelor », est diffusée les samedis soirs sur Canal+Pop depuis le début du mois d’octobre 2023.