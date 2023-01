The Bachelor: Nadia revient sur sa fameuse nuit torride avec Joël, « il m’a proposé de… »

Plus de deux semaines après le clap de fin de la première saison de la télé réalité The Bachelor, la candidate Nadia Mas a enfin brisé le silence à propos de sa fameuse nuit avec Joël, qui fait polémique sur les réseaux sociaux.

Considérée comme la crush de Joël Williams dans l’émission de téléréalité The Bachelor diffusée sur Canal+, la candidate Nadia a été éliminée contre toute attente dans l’avant-dernier épisode. Mais avant son élimination, la candidate de 23 ans originaire du Niger s’est retrouvée toute seule avec Joël jusqu’à heure tardive lors d’une virée nocturne qui s’est achevée à la piscine. Il n’en fallait pas plus pour laisser croire aux téléspectateurs que quelque chose s’est passé lors de cette soirée.

En effet, les internautes accusent Joël Williams d’avoir éliminé la candidate après avoir gouté au fruit défendu. Et face à cette polémique qui alimente la toile depuis plusieurs jours, Nadia Mas est finalement revenue sur le sujet lors d’une récente entrevue.

« J’ai dormi avec Joël Williams mais il ne s’est rien passé entre nous… en fait quand nous sommes rentrés, j’ai toqué la porte de la chambre des filles avec lesquelles je dormais habituellement mais elles n’ont pas réagi, il n’y avait pas de réseau aussi là-bas, les gens de la réception n’étaient pas là aussi », a expliqué la candidate.

Selon Nadia, c’est cette situation dans laquelle elle s’est retrouvée qui l’a obligée à finalement accepter de passer la nuit dans la chambre de Joël. « C’est comme cela qu’il m’a proposé de venir passer la nuit avec lui c’est-à-dire dormir dans sa chambre, au début je ne voulais pas, parce que, je me disais que ça serait mal interprété et en ce moment j’ai pas pensé aux téléspectateurs mais à la production parce qu’on avait pas le droit de se parler hors caméra, Joël et moi ainsi que toutes les autres filles« , a-t-elle expliqué.

Pour finir, Nadia Mas a avoué avoir eu une discussion avec le Bachelor qui s’est finalement terminée sur une prise de bec. Et c’est ce qui justifierait d’ailleurs sa froideur au lendemain de cette nuit. « Quand nous sommes rentrés dans la chambre, je suis allée me doucher et il m’a passé un pyjama à lui, ce que j’ai porté et je me suis couché, certes on a parlé un peu mais il faut savoir qu’on s’était embrouillé aussi raison pour laquelle au petit déjeuner, on ne se parlait pas« , a-t-elle soutenu.