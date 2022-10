« The Bachelor » : Emma Lohoues et Joël Williams sont-ils amants ? Ce cliché des deux célébrités fait jaser

Le samedi 15 octobre 2022, « The Bachelor Afrique Francophone » a, effectivement, démarré sur Canal+ Pop. Alors que les téléspectateurs commençaient, à peine, à se délecter de la première saison de cette émission, une photo d’Emma Lohoues et Joël Williams, assis, côte à côte, vient de débarquer sur les réseaux sociaux.

« The Bachelor Afrique Francophone » a pris ses quartiers sur Canal + Pop, le samedi 15 octobre dernier, après avoir fait l’objet d’une campagne publicitaire bien nourrie. Animée par Emma Lohoues, la célèbre actrice et influenceuse ivoirienne, l’émission connaît la participation d’un certain Joël Williams, un entrepreneur ivoirien, qui incarne « The Bachelor ».

Alors que l’audimat de l’émission commençait, à peine, à s’aggrandir, une photo vient de débarquer sur les réseaux sociaux. Sur l’image, l’on peut voir Emma Lohoues, assise aux côtés de Joël Williams, « The Bachelor ». A priori, une photo sur laquelle deux célébrités d’un même pays sont vues, ensemble, ne devrait poser aucun problème, au point d’en créer une polémique.

Mais, à en croire bon nombre d’internautes, à y voir de près, une certaine complicité se dégage du cliché, d’autant plus que les deux personnalités sont collées, l’une à l’autre. Il n’en pas fallu longtemps, pour que cette image « ordinaire » fasse saliver les utilisateurs des réseaux sociaux.

Dès lors, les commentaires vont bon train, comme on pouvait s’y attendre. Le maître-mot de ces commentaires, qui ne sont pas près de finir, c’est que l’ex-petite amie de DJ Arafat et le jeune père célibataire sont plus que de simples amis.

Pour l’heure, aucune réaction n’est venue confirmer ou infirmer cette rumeur. En attendant, la polémique continue son petit bonhomme de chemin. Quand on sait que les internautes sont connus, pour ne pas lâcher ce genre d’affaire, d’aucuns estiment que cette affaire pourrait entacher l’image de cette nouvelle émission.

Rappelons que Joël Williams, « The Bachelor », est un entrepreneur de 35 ans, célibataire avec un petit garçon de 6 ans. Le jeune homme est titulaire d’un master d’école de commerce et d’un MBA, et est spécialisé en management de luxe.