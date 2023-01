The Bachelor: bonne nouvelle pour Riane Semida 

Quelques semaines après son passage dans la première saison de l’émission The Bachelor diffusée sur Canal plus, Riane Semida l’une des finalistes de la téléréalité vient de valider son diplôme en marketing et business.

Sous les feux des projeteurs depuis son remarquable passage dans la téléréalité The Bachelor Afrique Francophone, Riane l’une des finalistes continue de faire parler d’elle. Très active sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram où elle draine plusieurs milliers d’abonnés, la femme algérienne résidant à Paris ne cesse de partager ses secrets. Et ce lundi, c’est une bonne nouvelle qu’elle a annoncée à sa communauté.

Dans un post sur ses réseaux sociaux, l’adversaire de Stephanelle lors de la finale de la téléréalité The Bachelor a révélé avoir décroché son diplôme de fin de cycle, bachelor en marketing et business d’IDRACI Business school de Paris (France). Une bonne nouvelle qui a suscité l’admiration de toute la toile, comme le témoignent les chaleureux messages laissés en commentaires.

Faut-il le rappeler, Riane était considérée comme l’une des favorites de Joël Williams dans la téléréalité à succès The Bachelor. Malheureusement, le Bachelor avait décidé de ne choisir personne entre la miss Semida et la camerounaise Stephanelle.