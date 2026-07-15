TF1 : les internautes accusent Demain nous appartient de plagier The White Lotus de HBO

Le lundi 13 juillet 2016, TF1 a surpris autant qu’elle a divisé en lançant un nouvel arc narratif de sa série à succès Demain nous appartient . Cette intrigue estivale délaisse le cadre habituel du centre-ville de Sète pour un décor inédit et luxueux : l’hôtel Kalésia, situé sur une île méditerranéenne fictive. Ce changement de décor s’accompagne d’un scénario centré autour d’un meurtre mystérieux, provoquant rapidement de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Des internautes ont reproché à la production d’avoir puisé trop largement dans l’univers très spécifique de la série américaine à succès The White Lotus , diffusée sur HBO, au point d’évoquer un possible plagiat.

La production de la série française s’est ainsi retrouvée sous le feu des critiques dès la sortie de la bande-annonce dévoilée à la mi-juillet. Sous les caméras, le château Laurens d’Agde, monument historique, a été métamorphosé pour figurer l’hôtel Kalésia, un établissement 5 étoiles isolé, aux allures mystérieuses et intrigantes. Le scénario réunit plusieurs familles emblématiques du feuilleton, les Daunier-Jacob et Moreno, qui cohabitent avec un casting de nouveaux personnages atypiques, notamment la patronne excentrique Adélaïde Courtaigne interprétée par Florence Thomassin, ainsi qu’un couple d’influenceurs au profil superficiel. Cette ambiance, mêlant huis clos oppressant, secrets bien gardés et climat insulaire pesant, rappelle fortement la structure narrative de The White Lotus, une série anthologique adoptant un cadre semblable pour explorer les travers sociaux avec une touche de suspense et d’humour noir.

Un air de déjà-vu sous les tropiques sétois pour Demain Nous Appartient

Le parallèle avec la production américaine s’est imposé très rapidement aux yeux des téléspectateurs et des critiques. Le point culminant de cette ressemblance est le meurtre suspect survenu dans l’hôtel Kalésia, pilier de l’intrigue, qui rappelle à plusieurs égards le mystère central de The White Lotus. Aux éléments scénaristiques, s’ajoute une mise en scène musicale évocatrice. En effet, la bande-annonce française comporte une musique très proche, sinon identique, à celle utilisée dans la série de HBO, ce qui a renforcé le sentiment d’une inspiration beaucoup trop appuyée. Plus frappant encore, la production a intégré un lotus blanc en image promotionnelle, image emblématique et évidemment associée au titre original américain, accentuant le soupçon de copie orchestrée.

Cette controverse a rapidement pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, notamment sur X, avec des commentaires allant de la surprise à la moquerie. Certains internautes dénoncent une absence flagrante d’originalité, se demandant pourquoi la série française emprunte à un programme étranger reconnu au lieu de proposer un contenu neuf. Les critiques qualifient même cette nouvelle intrigue de copie sans gêne, parfois avec une ironie cinglante évoquant un “remake français du White Lotus au rabais”. Au-delà des internautes, des professionnels du secteur audiovisuel, comme le journaliste américain Louis Pisano, ont également fait entendre leur voix en pointant du doigt cette similitude trop marquée et appelant implicitement à une réaction juridique de la part des créateurs originaux.

La colère et l’ironie des « justiciers » d’Internet

En dépit des accusations très visibles et de l’indignation grandissante, TF1 et la production n’ont émis aucune déclaration officielle pour répondre aux accusations de plagiat. Ce silence contraste avec l’ampleur de la polémique en ligne mais souligne peut-être une stratégie visant à ne pas alimenter davantage la controverse. Par ailleurs, malgré cette tempête sur les réseaux sociaux, la série continue d’afficher une audience solide avec près de 2 millions de téléspectateurs chaque soir. Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle survient dans un contexte concurrentiel marqué par la diffusion d’événements majeurs comme la Coupe du Monde de football sur d’autres chaînes, dont la demi-finale France-Espagne qui a rassemblé plus de 20 millions de fans la veille du début de cette intrigue.