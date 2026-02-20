Tex se dit « condamné à vie » lors d’un aveu à Cyril Hanouna

Tex se retrouve de nouveau au centre d’une polémique médiatique après son arrivée sur M Radio : quelques jours après le lancement de sa nouvelle libre antenne Les M’Amours, des contenus liés à l’animateur ont été supprimés des réseaux sociaux de la station et des internautes ont lancé des appels au boycott, tandis que l’intéressé affirme être « condamné à vie » pour une ancienne blague.

Huit ans après son licenciement de France Télévisions pour une mauvaise plaisanterie, l’animateur et humoriste espérait un retour plus serein. Il coanime désormais Les M’Amours aux côtés de Tiffany. Selon les éléments transmis par la station et relayés sur les réseaux, la diffusion de certains extraits a été stoppée, en réaction à des commentaires en ligne jugés très virulents à l’encontre de Tex et de la programmation associée.

Tex a répondu publiquement en confiant une lettre aux équipes de TBT9, lue par Cyril Hanouna lors d’une intervention. Dans ce texte, il déplore le traitement médiatique dont il fait l’objet et affirme : « Médiatiquement, je n’ai rien fait pendant longtemps. Et là, tout le monde était aux aguets sur ce que je pouvais dire ». Il ajoute se sentir « un peu comme un lapin dans une clairière… poursuivi par des chasseurs qui veulent me tirer dessus », répétant qu’il est « condamné à vie parce que j’ai fait une mauvaise blague, une fois ».

Une blague de Tex jugée sexiste et misogyne dès la première

La controverse s’est cristallisée autour d’une réplique prononcée lors d’une séquence de son émission : à une auditrice ayant donné une bonne réponse à une question sur les tâches ménagères, Tex aurait lancé, selon les témoignages et les extraits circulant avant leur retrait : « Ça se voit que tu as l’habitude ». Cette remarque a été perçue par une partie des auditeurs comme sexiste et misogyne, entraînant une vague d’indignation et la suppression des vidéos concernées sur les comptes officiels de M Radio.

La publication des extraits et le mouvement de réactions en ligne ont également coïncidé, d’après la station, avec le retrait d’antenne d’Ombeline Brumain, présentée comme « une star de la station très appréciée des auditeurs ». Sous les publications promouvant l’arrivée de Tex, des messages nombreux réclamaient le retour d’Ombeline et exprimaient leur mécontentement face à la programmation.

Ce nouvel épisode rappelle un précédent tenace dans la carrière de Tex : la blague controversée faite sur un plateau produit par Cyril Hanouna, sur l’émission C’est que de la télé en novembre 2017, déjà pointée du doigt par des acteurs du paysage médiatique. L’animateur souligne dans sa lettre le coût professionnel qu’il estime avoir subi à la suite de cette affaire et affirme que les réactions actuelles l’empêchent de travailler sereinement.

