Testament: Pelé a laissé 30% de ses biens à sa veuve (avocat de Márcia Aoki)

Troisième et dernière épouse du Roi Pelé, Márcia Aoki va hériter de 30% des biens du footballeur brésilien, décédé en décembre dernier, conformément à son testament, a annoncé mardi à l’AFP l’avocat de la veuve du triple champion du monde.

Contrairement au Code civil brésilien qui indique que la veuve n’a aucun droit lorsque l’union est célébrée au-delà de 70 ans, Márcia Aoki va bien hériter de la fortune du Roi Pelé. La troisième et dernière épouse du triple champion du monde va toucher 30% des biens de l’ancien joueur de Santos, conformément à son testament, a déclaré mardi à l’AFP l’avocat de la veuve de l’ancien footballeur.

Selon l’expert médico-légal Luiz Kignel, Márcia devait conserver parmi les biens de son défunt mari, « obligatoirement » la maison où ils vivaient à Guaruja et une station balnéaire de Sao Paulo. Décédé le 29 décembre dernier, la fortune d’Edson Arantes do Nascimento est estimé à plus de 14 millions d’euros et comprend cette résidence, d’autres biens immobiliers et une participation dans la marque Pelé, a expliqué Me Kignel, qui a précisé que l’inventaire complet n’a pas encore été réalisé et qu’en conséquence le montant total de la succession n’est pas connu.

L’avocat a ajouté que le testament mentionne la possibilité que Pelé ait une fille non reconnue qui aurait droit à une partie des 70% restants de la succession, qui ont été réservés aux sept autres enfants de l’ex-joueur légendaire.

« Il a indiqué l’éventualité de l’existence d’une autre fille, dont la reconnaissance dépendra d’un test ADN qui n’a pas pu être effectué (sur Pelé) en raison de la pandémie et de son état de santé », a-t-il expliqué. Cette femme serait le huitième enfant de la légende brésilienne du football. Marié à trois reprises, il a officiellement reconnu sept enfants.