Terrorisme au Bénin: « la situation est sous contrôle à Karimama », assure Wilfried Léandre Houngbédji

La commune de Karimama a fait l’objet des assauts des terroristes ces derniers jours. A la date d’aujourd’hui, le Porte-parole du gouvernement assure que la situation est désormais sous contrôle. Au cours d’un échange tenu avec la presse ce vendredi 21 octobre 2022, dans les locaux de BENIN WEB TV, Wilfried Léandre Houngébdji a confié que les Forces de défense et de sécurité (Fds) tiennent bon au front pour faire reculer le phénomène.

Les tentatives répétées d’incursion des djihadistes à Karimama sont vigoureusement repoussées par les Forces de défense et de sécurité (Fds) en poste dans la localité. Selon le Porte-parole du gouvernement, la situation est désormais sous contrôle. « La certitude que vous devez avoir, c’est que nous faisons tout ce qui est en notre capacité, tout ce que nous pouvons faire pour garantir la sécurité à nos concitoyens », a martelé Wilfried Léandre Houngbédji.

Selon les dires du Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, les derniers affrontements entre les Fds et les terroristes ont tourné en faveur des soldats béninois, sur le plan des dégâts humains. « Dernièrement, nous avons fait des victimes dans leur rang. Nous n’avons pas eu de victimes chez nous », a-t-il souligné, avant de préciser qu’il y a eu quelques dégâts matériels.

Depuis que le phénomène a commencé à prendre de l’ampleur, le Bénin a mis en place un dispositif de riposte, qui selon Wilfried Léandre Houngbédji, fait bien le job jusque-là. « Les tentatives qu’ils ont essayé de répéter ces jour-ci, doivent vous convaincre de ce qu’ils savent qu’il y a une réponse en place. Cet acharnement sur le dispositif, c’est de voir s’il va céder. Fort heureusement que non ».

Des postes de douane et de police ciblés à Karimama

Au Bénin, les terroristes ont multiplié leurs agissements. Des postes de police et de douane ont été leurs cibles dernièrement à Matéri, Malanville et Karimama. De sources concordantes, la menace est présente à Karimama et certains habitants tentent même de déserter les lieux pour être à l’abri.