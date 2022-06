Terrorisme au Bénin: 02 personnes en prison pour diffusion de fausse alerte

Présumés auteurs de la fausse alerte sur la supposée entrée des djihadistes dans la ville de Cotonou, deux individus ont été présentés au Procureur de la République près le tribunal de Cotonou ce mardi 07 juin 2022. A l’issue de l’audition, ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Deux personnes dont un élu local placées en détention préventive pour diffusion de fausse information. Elles sont accusées d’être à la base de la fausse alerte abondamment diffusée sur les réseaux et qui fait état de l’entrée des djihadistes dans la capitale économique du Bénin. La police avait démenti la rumeur et lancé une traque contre les instigateurs, auteurs et complices.

L’un des mis en cause dans ce dossier est un élu local dans l’arrondissement de Vakon, commune de Missérété. Pour les faits qui leur sont reprochés, ils risquent jusqu’à trois (03) ans de prison. Selon Frissons radio, la police poursuit les investigations afin de mettre la main sur d’autres personnes ayant participé à cette manœuvre. Les deux premières personnes qui sont déjà dans les mailles de la justice, seront jugé le 26 juin 2022.