Terres rares : Lindian Resources scelle un partenariat stratégique de dix ans avec le français Carester

La compagnie minière australienne Lindian Resources a conclu le 3 septembre 2026 un accord de services techniques doublé d’un contrat d’enlèvement ferme d’une durée de dix ans avec le spécialiste français des terres rares Carester. Ce partenariat bilatéral structure la commercialisation et le raffinage des minéraux critiques issus des actifs africains de l’opérateur basé à Perth.

Cette entente s’inscrit directement dans la stratégie d’expansion en aval déployée autour du projet d’envergure de Kangankunde, situé au Malawi. Selon le calendrier opérationnel établi par la direction de l’entreprise minière, l’entrée en production industrielle du premier concentré de terres rares sur ce site d’Afrique australe demeure programmée pour le quatrième trimestre 2026.

Sur le plan de l’ingénierie et de la transformation chimique, Carester est chargée de réaliser une étude de faisabilité définitive d’ici la fin de l’année 2026. Ces travaux techniques évalueront l’implantation d’une unité de séparation par solvant d’une capacité nominale de 8 000 tonnes par an, adossée au complexe SARECO établi à Stepnogorsk, au Kazakhstan.

Le volet commercial de l’accord fixe des volumes d’achat fermes sur les produits raffinés issus de la chaîne de valeur. Carester acquerra 70 % des composés de terres rares lourdes, également désignés sous l’acronyme SEGH, tout en obtenant un droit de premier refus portant sur 70 % des carbonates de terres rares lourdes, désignés par l’abréviation MHREC.

Un approvisionnement direct pour l’industrie européenne

Les matières premières ainsi traitées alimenteront en priorité la future usine de raffinage et de recyclage d’aimants Caremag, un site industriel majeur développé par Carester à Lacq, dans le sud-ouest de la France. Cette intégration industrielle fournira des composants essentiels aux filières technologiques et énergétiques européennes directement à partir des ressources extraites au Malawi.