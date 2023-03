Termites: débarrassez vous de ces petites bêtes avec ces 05 techniques

Si vous êtes victime d’une invasion de termites, vous devez agir vite et vous en débarrasser rapidement. Ces petites bêtes qui se nourrissent de votre bois travaillent en silence et pourraient bien détruire vos meubles… Voici nos conseils pour venir à bout des termites.

Si vous constatez la présence d’étranges galeries formées sur votre meuble en bois, sachez que les termites en sont la cause. Ces petits insectes communément appelés fourmis blanches, apparaissent généralement en nombre et sont réputées pour se nourrir essentiellement de bois et de débris de feuilles. Vous l’aurez compris, vous ne vous rendrez compte de leur présence qu’une fois, votre charpente et mobilier ravagés. Mais soyez rassurés, il est toutefois possible de se débarrasser de ces insectes avant qu’ils ne finissent par détruire totalement vos meubles en bois. À ce propos, voici cinq astuces qui vous seront aussi utiles qu’efficaces !

Eloigner naturellement des termites

Même si les termites se nourrissent de bois, elles adorent le carton et l’humidité. Empilez dans un coin quelques panneaux de carton, humidifiez-les et attendez trois jours. Votre colonie de termites va se déplacer dans le tas de cartons. Il suffit d’enlever les cartons et d’envoyer les termites dans le jardin ou de les brûler pour vous débarrasser d’une bonne centaine d’individus. Malheureusement, ce n’est qu’une solution passagère.

Venir à bout des termites grâce à l’acide borique

L’acide borique sera utile pour vous débarrasser des termites qui se seront installés chez vous. Son action détruira le système nerveux de ces insectes par déshydratation. Pour ce faire, il vous suffira de mélanger de l’acide borique à parts égales avec du lait et du sucre, jusqu’à l’obtention d’une pâte que vous mettrez par la suite dans des bouchons de bouteilles en plastique. Vous n’aurez plus dès lors, qu’à les placer près des zones colonisées tout en veillant à ce que vos enfants ou animaux ne s’en approchent. N’hésitez pas à répéter cette opération toutes les trois semaines jusqu’à l’éradication de toute la colonie de termites.

Par ailleurs, par mesure de précaution, il est vivement recommandé de porter des gants, des lunettes de protection ainsi que des vêtements couvrant votre corps lors de la manipulation de ce produit, afin d’éviter tout risque d’irritation.

Eliminer les termites avec de la lumière

Si vous n’avez pas envie de vous lancer dans des procédés compliqués, vous pouvez utiliser leur aversion pour la lumière à votre avantage ! Les termites détestent la lumière, vous pouvez donc vous servir du soleil pour vous en débarrasser. Mettez vos meubles infestés au soleil et retournez-les régulièrement pour chasser celles qui se cachent dans leur ombre.

Éliminer les termites avec de l’huile d’orange

Étant considéré comme un insecticide naturel, l’huile d’orange est tout aussi efficace pour exterminer et venir à bout des termites, d’autant plus que son utilisation est simple. En effet, vous n’aurez qu’à localiser les galeries creusées par les termites et à les traiter en y injectant de l’huile d’orange, toxique pour les termites. Par ailleurs, vous pouvez également percer vous-même des trous dans le bois infesté et y introduire l’huile d’orange. Cette action dissuadera les termites de se nourrir de bois. Résultat, les insectes mourront de faim.

N’hésitez pas à appliquer ce traitement quotidiennement pendant trois semaines au minimum, afin de vous assurer que toute la colonie de termites a disparu.

Se débarrasser des termites en utilisant du vinaigre blanc

L’utilisation d’un ingrédient naturel, vous permettra également de vous débarrasser des termites. En effet, ce traitement économique, simple et peu coûteux, consiste en un mélange de vinaigre blanc et de jus de citron. Pour ce faire, mélangez une demi tasse de vinaigre blanc avec une demi tasse de citron puis versez la solution obtenue dans un flacon vaporisateur. Pour finir, vous n’aurez plus qu’à asperger les zones infectées.