Tentative de coup d’Etat en Sierra Leone: 80 suspects dont l’ancien président arrêtés

La traque à la tentative de coup d’Etat en Sierra Leone en fin novembre dernier a permis aux autorités de mettre la main sur 80 suspects dont l’ancien président Ernest Bai Koroma, a annoncé la police locale.

80 suspects ont été arrêtés à la suite de la tentative de coup d’État manquée du 26 novembre à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, a indiqué mardi la police locale. Face à la presse, l’inspecteur général de la police sierra-léonaise, William Fayia Sellu, a déclaré que les suspects comprennent, entre autres, l’ancien président Ernest Bai Koroma, 50 ans, actuellement en service dans l’armée, et cinq officiers militaires licenciés.

Sellu a ajouté que l’ex-chef d’Etat avait été libéré sous caution avec un confinement spécifique à sa résidence de Freetown, tandis que les 79 suspects restants sont en détention au département des enquêtes criminelles. L’inspecteur général a exhorté le public à fournir des informations utiles permettant l’arrestation des autres suspects encore en fuite.

Le 26 novembre, des individus armés ont attaqué une caserne militaire, une prison et d’autres lieux à Freetown, tuant plus de 20 personnes dans ce que le gouvernement a qualifié plus tard de coup d’État manqué.