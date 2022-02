Tentative de coup d’Etat en Guinée Bissau: la CEDEAO « demande aux militaires de retourner dans leurs casernes »

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a condamné ce mardi, la tentative de coup d’Etat en Guinée Bissau. L’organisation sous-régionale appelle les militaires à « maintenir une posture républicaine ».

Après le Mali, le Burkina Faso et la Guinée voisine, un coup d’Etat est en passe de se produire en Guinée Bissau. Les évènements ont débuté cet après midi avec des coups de feu près du palais de gouvernement. La communauté internationale qui est très active sur l’actualité de la sous-région ces derniers temps, s’est empressée de mettre en garde les militaires.

Dans un communiqué publié ce mardi, la CEDEAO dit être préoccupée par l’évolution de la situation en Guinée Bissau et a condamné avec fermeté la tentative de coup d’Etat. L’organisation dit tenir responsables les militaires de « l’intégrité physique du président Umaro Sissoco Embaló et des membres de son gouvernement ».

« La CEDEAO demande aux militaires de retourner dans leurs casernes et de maintenir une posture républicaine », conclut le communiqué de la CEDEAO. Pour l’heure, la situation reste confuse à Bissau. Les écoles et les banques sont fermées et tous les accès au palais du gouvernement sont bloqués.