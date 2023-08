Tensions sur le 5ème pont d’Abidjan : les ouvriers réclament leurs droits

- Publicité-

Alors que le 5ème pont d’Abidjan, baptisé « Pont Alassane Ouattara », a été inauguré dans une ambiance festive le 12 août dernier, des tensions ont rapidement émergé. Les ouvriers en charge de la construction ont entamé une grève dès le lundi matin, réclamant le paiement de leurs droits.

Selon les grévistes, chaque ouvrier devrait recevoir une somme de 300 000 francs CFA. De plus, ils évoquent un don de 20 millions de francs CFA promis par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de la cérémonie d’ouverture. Un don qui, selon eux, n’a pas été honoré.

Un des ouvriers, casque vissé sur la tête, a déclaré : « Pour les 467 personnes, ils nous ont promis que chacun devrait recevoir une somme de 300 000 francs. Donc c’est sur çà qu’on s’est entendu et on a plus voulu faire des manifestations parce que nous étions vraiment convaincus des paroles de nos responsables, et aussi parce qu’on était fier de participer d’abord à la construction de notre belle image. »

L’inauguration du pont a été un moment de fierté pour ces ouvriers. Cependant, la promesse d’un don de 20 millions de francs CFA par le président lors de cette cérémonie semble avoir créé des attentes. « Le jour de l’inauguration, le président nous a dit, qu’il a au moins une somme de 20 millions pour les ouvriers.(..) Mais depuis le 12, jour de l’inauguration, on n’a pas de suite », a ajouté l’ouvrier dans des propos rapportés par 7 Infos .

Face à cette situation, le délégué des ouvriers, de retour de pourparlers avec les employeurs, est intervenu, espérant convaincre ses camarades de reprendre le travail. « Nous avons demandé à tous nos camarades de reprendre le travail puisque déjà, on nous a rassurés que les 20 millions sont là. Tout dépendra de nous, de la liste qu’on va déposer pour être payés. », a-t-il déclaré.

L’appel des ouvriers à l’aide aux autorités compétentes et au gouvernement ivoirien est un signe de l’importance de la communication et du respect des engagements dans de tels projets d’envergure. Espérons que cette situation trouvera rapidement une issue favorable pour toutes les parties concernées.