Tensions post électorales en Ouganda : les activités de plusieurs ONG suspendues

Plusieurs organisations ougandaises de défense des droits humains se retrouvent privées de leurs moyens d’action après la suspension de leurs activités et le gel de leurs comptes bancaires ordonnés par les autorités. Ces mesures, annoncées la semaine dernière, s’inscrivent dans le cadre d’enquêtes portant sur les financements de certaines associations.

Le recours à ces restrictions intervient alors que le climat politique du pays reste crispé depuis l’élection présidentielle de janvier. Le pouvoir accuse certaines ONG de servir des intérêts étrangers et a multiplié récemment les mesures de suspension à l’encontre d’organisations jugées gênantes.

Sur le terrain, l’impact est immédiat et concret : bureaux fermés, incapacité à honorer les salaires et les loyers, et impossibilité d’exercer légalement, rapporte Paul Wasser, membre de Chapter Four. Selon lui, aucun élément probant n’aurait été présenté aux équipes concernées et la mise à l’écart paraît motivée par la nature même de leur travail.

Wasser précise que leurs activités portent sur la protection des droits fondamentaux, la transparence des institutions et le suivi des processus démocratiques, des domaines qui, selon lui, sont de plus en plus stigmatisés au sein du pays. Plusieurs organisations œuvrant sur ces sujets ont d’ailleurs été ciblées ces derniers mois.

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Réactions et revendications des ONG

La direction de Chapter Four rappelle qu’elle avait déjà été fermée en 2021 par le bureau chargé des ONG, une suspension qui avait duré entre huit et dix mois. La mesure actuelle est, d’après l’organisation, en vigueur depuis le 13 janvier et empêche toute reprise normale des activités.