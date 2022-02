Tensions France/Mali: « …Toute arrivée a son départ! », le rappeur Kery James rappelle l’histoire à la France

Alors que la tension monte entre la France et le Mali, plusieurs personnalités africaines ont donné leur opinion sur la situation actuelle entre l’Afrique et Paris et du comportement des autorités françaises. Dans un court extrait sur Facebook, la star du rap français Key James a également donné son avis.

Le Mali a expulsé l’ambassadeur de France à Bamako du territoire pour des propos pas très respectueux ni diplomatiques des autorités françaises. Le président Français Emmanuel Macron a été celui qui a commencé en traitant le gouvernement de transition malien d’illégitime et d’illégale. Comme un fidèle écuyer, son ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a repris le même terme dans un discours belliqueux, qualifiant le gouvernement d’illégitime qui prend des décisions irresponsables.

Le gouvernement du Mali a appelé la France à la retenu et plusieurs voix se sont levées pour condamnée cette diplomatie irrespectueuse des principes élémentaires de coopération entre Etats souverains. Les africains aussi se sont illustrés sur les réseaux sociaux s’insurgeant contre cette habitude qu’a la France de se prendre pour le détenteur de la science infuse quand il s’agit de l’Afrique.

C’est dans ce même contexte que la méga star du rap français, Kery James a posté sur son compte Facebook une courte phrase pour rappeler aux autorités françaises qu’elles ont la mémoire courte. « Nous les Arabes et les Noirs, on n’est pas là par hasard ; toute arrivée a son départ », a posté le rappeur avec une caricature qui en dit long sur ce qu’il entend exprimer. Un extrait des paroles de « Lettre à la République », une de ses œuvres phares.

Notons que dès le début du texte Kery s’est exprimé en toute liberté et a craché toute la dure vérité à cette république qui aujourd’hui pense qu’elle s’est faite toute seule et veut donner de leçon à des gens qu’elle a exploité et qui pourtant l’ont défendu.

Extrait de « lettre à la République »

À tous ces racistes à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s’érigent en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d’africains, colonisateurs, tortionnaires d’algériens. Ce passé colonial c’est le vôtre. C’est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant vous devez assumer. L’odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez

Nous les Arabes et les Noirs, on n’est pas là par hasard. Toute arrivée a son départ!

Vous avez souhaité l’immigration. Grâce à elle vous vous êtes gavés, jusqu’à l’indigestion. Je crois que la France n’a jamais fait la charité. Les immigrés c’n’est que la main d’œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l’immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis, qui a profité d’qui? La République n’est innocente que dans vos songes, et vous n’avez les mains blanches que de vos mensonges.

Nous les Arabes et les Noirs, on n’est pas là par hasard. Toute arrivée a son départ!

