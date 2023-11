Tensions à Gaza : Abdelmadjid Tebboune lance un appel contre l’agression israélienne

- Publicité-

Dans un discours prononcé à la veille de la commémoration du 69e anniversaire du lancement de la révolution de libération algérienne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a fermement condamné l’agression israélienne contre le peuple palestinien et la bande de Gaza, qualifiant ces actions de véritable « crime de guerre ».

L’occupation israélienne en Palestine est un sujet qui préoccupe depuis longtemps l’Algérie, qui a toujours exprimé son soutien au peuple palestinien et à sa juste cause. Tebboune a réaffirmé la position ferme de l’Algérie, déclarant que le pays est solidaire du peuple palestinien « dans ces circonstances particulières ».

Le Parlement algérien a également manifesté son soutien en organisant une séance d’urgence dédiée à la cause palestinienne. Lors de cette session, il a appelé à la formation d’un comité international chargé d’enquêter sur les crimes commis par l’occupation israélienne contre le peuple palestinien, en insistant sur la nécessité de traduire les criminels de guerre en justice.

Une opération « à grande échelle »

Les tensions à Gaza ont atteint un nouveau sommet avec l’annonce du ministère palestinien de l’Intérieur selon laquelle un bombardement israélien a causé la mort et la blessure de centaines de Palestiniens, en majorité des enfants, et la destruction d’un quartier résidentiel du camp de Jabalia. L’armée israélienne a également confirmé avoir mené une opération « à grande échelle » et revendiqué l’assassinat du commandant du bataillon central de Jabalia affilié au mouvement Hamas.



Depuis le 7 octobre dernier, l’armée israélienne a intensifié ses actions militaires à Gaza, avec un bilan humain tragique : plus de 8 525 Palestiniens ont perdu la vie, parmi eux 3 542 enfants et 2 187 femmes, tandis que près de 21 543 autres ont été blessés. De plus, en Cisjordanie occupée, 126 Palestiniens ont été tués et environ 2 000 ont été arrêtés, selon des sources officielles palestiniennes.