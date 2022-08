Ténor : après l’arrestation de son manager, le rappeur vient d’avoir une très bonne nouvelle

Il y a quelques jours, Ténor s’illustrait dans une grosse bagarre avec son ex-compagne, Eunice Zunon. Le vendredi 26 août 2022, le manager du rappeur camerounais était écouté par la police ivoirienne, suite à une plainte d’Eunice Zunon, consécutive à l’enregistrement et la diffusion de la vidéo de leur bagarre. Au milieu de ce cafouillage médiatique, contrairement à l’information, qui avait été distillée, çà et là, Le Nfiang-Le Way-LeYamo vient de fouler le territoire de Côte d’Ivoire, dans le cadre de « Voice Kids Afrique Francophone ».

Depuis quelques semaines, Ténor et Eunice Zunon sont sous le feu des projecteurs, mais de la plus fâcheuse des manières. Le rappeur camerounais et la web-humoriste ivoirienne se sont, en effet, rentré dedans, aux yeux et à la barbe des internautes. La séquence, filmée par le manager de l’artiste, continue de faire la ronde des réseaux sociaux, avec, à la clé, des commentaires, qui vont dans tous les sens.

Dès lors, deux camps se sont formés, notamment, entre Camerounais et Ivoiriens, après quoi des anonymes et des célébrités sont montés au créneau, pour calmer le jeu.

Un problème personnel ne saurait impacter la vie professionnelle …

Après la vidéo de l’incident a débarqué sur les réseaux sociaux, Eunice Zunon a porté plainte contre le rappeur et son manager. Le vendredi 26 août 2022, le manager tombait dans les mailles de la police ivoirienne. Suite à cette interpellation, l’opinion publique avait pensé que ce serait le tour du rappeur, et que, par voie de conséquence, Ténor ne pouvait plus prendre part à « The Voice Kids Afrique Francophone », en tant que coach.

Alors que la polémique enflait, la productrice du prestigieux événement, Rolande Kammogne, a fait une sortie, afin de lever l’équivoque. Dans son adresse, dame Kammogne a confirmé l’arrivée de Ténor, sur les terres ivoiriennes, précisant que c’était une question de respect d’engagements. Selon la productrice de « The Voice Kids Afrique Francophone », les problèmes personnels ne sauraient prendre le pas sur sa vie professionnelle.