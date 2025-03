Tempête en Argentine: le bilan s’alourdit à 15 morts et des centaines d’évacués

- Publicité-

Le bilan de la violente tempête qui a frappé vendredi la ville portuaire de Bahía Blanca, dans le sud de l’Argentine, s’est alourdi à 15 morts, ont annoncé les autorités locales dimanche.

Le maire, Federico Susbielles, a prévenu que ce chiffre pourrait encore augmenter en raison de l’ampleur du phénomène météorologique qui a touché la ville et ses environs. Face à cette situation, les activités ont été suspendues et les habitants appelés à rester chez eux, a-t-il précisé.

D’après un communiqué de la municipalité, au moins 1 450 personnes ont déjà été évacuées et 100 autres sont toujours portées disparues. De plus, le gouvernement argentin a mis en place une opération d’assistance et d’évacuation mobilisant les ministères de la Défense et de la Sécurité, ainsi que l’administration provinciale de Buenos Aires.

Selon les données officielles, les précipitations enregistrées vendredi ont été les plus intenses de l’histoire de la ville, dépassant le record établi en mars 1933.