Techniques pour retirer une tache de sang d’un tissu

Les petits bobos du quotidien peuvent laisser des traces de sang sur les tissus et les matériaux. Un enfant qui tombe à vélo et s’écorche coude et genoux, un nez qui saigne, un bricoleur qui s’érafle la main en grattant un mur, saignement de nez ou une femme en période menstruelle… La liste des blessures qui font saigner est longue pendant la vie courante. Mais comment nettoyer ces taches de sang ?

Vêtements, draps, serviette… Bien souvent, le détergent ne suffit pas pour retirer une tache de sang sur un tissu. Voici des conseils pour vous faciliter les choses.

Sur un tissu en coton

Évitez l’eau tiède ou chaude sur la tache, mais de l’eau froide.

Tamponnez la tache fraîche pour l’absorber le plus possible avant de la traiter.

Pour ne pas étendre la saleté

Ne frottez jamais frénétiquement. Vous risquez seulement d’abîmer le tissu, puis d’étendre la saleté.

Rincez toujours le tissu après l’avoir traité avec un produit, que ce soit un produit naturel (vinaigre) ou commercial (poudre oxygénée).

Sur un tissu en lin

L’eau froide savonneuse est efficace, mais vous pouvez aussi la traiter avec du sel et de l’eau, ou même avec du vinaigre et de l’eau.

Sur un tapis

Recouvrez la trace de sel fin et ajoutez de l’eau. Tamponnez délicatement pour absorber le liquide, puis essuyez avec un linge.