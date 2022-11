Tchin-Tchin 2022: Souleymane Kamagaté promet de « payer les dettes de Jonathan Morrison »

Muré dans un silence total depuis la fin du célèbre tournoi Tchin-Tchin 2022 initié par le jeune Jonathan Morrison, Souleymane Kamagaté est enfin sorti de son trou. Dans un nouveau message, l’influenceur a fait la promesse de régler les dettes du jeune promoteur du tournoi.

Souleymane Kamagaté fait partie des premières personnes qui ont dénigré le projet Tchin-Tchin du jeune Jonathan Morrison. Très sceptique, l’époux de Bamba Ami Sarah avait critiqué l’initiateur du tournoi au point de le traiter de menteur et de vendeur d’illusion, suite à l’annonce de l’évènement.

Mais contrairement aux prédictions faites par le blogueur, le tournoi Cam Tchin Tchin a connu un succès fulgurant du début jusqu’à la fin de l’évènement. Pour preuve plusieurs personnalités dont l’ancien capitaine Didier Drogba avaient répondu présent à la finale du Tchin-Tchinn qui a eu lieu le dimanche 25 septembre 2022.

Mais suite à la récente polémique qui a alimenté la toile à propos du retard dans le payement des sous aux lauréats de cet évènement à succès, Souleymane Kamagaté est monté au créneau pour faire une étrange publication qui a l’air d’une nouvelle pique à l’endroit de l’ex de la bimbo togolaise Maria Mobil.

« Beaucoup de courage à toi Le Grouilleur 3.0 et merci pour ton soutien à son événement. Combien il te doit ? Merci de me dire afin que je règle la facture. Les gars de la régie vidéo, les pom pom girl, les gens de la fédération, la jeune fille que je n’ose pas citer son nom qui finançait au début qu’il a bloquée aujourd’hui et tous ceux qu’il n’a pas payés. Je vous invite à rentrer en contact avec mon assistant DADIÉ, je vais régler tout ce qu’il vous doit. La seule façon pour moi d’aider la jeunesse, c’est d’être reconnaissant envers tous ceux qui nous ont apporté quelque chose surtout de payer ceux qui travaillent pour nous« , a écrit L’Homme Saga sur sa page Facebook.

De son côté, Jonathan Morrison qui vient d’être décoré au Primud 2022 pour ses nombreuses actions à l’endroit de la jeunesse, n’a pas encore réagi.