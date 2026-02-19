Tchad : un ex-membre du Conseil militaire accuse le président d’enrôlements forcés pour combattre au Soudan

Des accusations très lourdes visent aujourd’hui le chef de l’État tchadien, Mahamat Idriss Déby : des recrutements contraints et des faits susceptibles de constituer de la traite d’êtres humains. Ces allégations ont été formulées par une personnalité qui connaît de près les rouages du pouvoir.

Des accusations très lourdes visent aujourd’hui le chef de l’État tchadien, Mahamat Idriss Déby : des recrutements contraints et des faits susceptibles de constituer de la traite d’êtres humains. Ces allégations ont été formulées par une personnalité qui connaît de près les rouages du pouvoir.

À l’origine des déclarations, Mahamat Nour Abdelkerim, ancien ministre de la Défense et membre de l’ex-Conseil militaire de transition — l’instance de généraux qui a installé le fils d’Idriss Déby au pouvoir après la disparition du président en avril 2021. Abdelkerim a quitté le pays après un différend avec le président.

Lors d’un entretien accordé à RFI, il accuse Mahamat Idriss Déby et certains officiers supérieurs d’avoir contraint de jeunes hommes issus de l’ethnie Tama à quitter le Tchad pour se rendre au Soudan afin d’y combattre aux côtés des milices FSR dirigées par le général Hemedti.

Publicité

Ces propos, émanant d’un ancien poids lourd de l’appareil militaire, relancent le débat sur les pratiques de recrutement et sur l’implication de forces tchadiennes dans les conflits frontaliers.

Des allégations qui interrogent

Les accusations portent non seulement sur le caractère forcé des départs, mais aussi sur une possible instrumentalisation d’une communauté spécifique, la communauté Tama, pour des opérations extérieures. Le terme « traite d’êtres humains » utilisé par le dénonciateur souligne la gravité des faits allégués.

Mahamat Nour Abdelkerim, qui s’est éloigné du pouvoir après sa brouille avec le président, a choisi la radio internationale pour exposer ces éléments. Son ancien rôle au sein du Conseil militaire de transition donne une portée particulière à ses déclarations.

Publicité