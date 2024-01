Tchad: revenu d’exil, Succès Masra nommé nouveau Premier ministre

- Publicité-

Succès Masra, un ancien opposant politique, a été nommé Premier ministre du gouvernement de transition au Tchad le 1er janvier 2024. Cette nomination a été annoncée par le Secrétaire général de la présidence, Mahamat Ahmat Alhabo, et diffusée à la télévision nationale.

Succès Masra, qui avait été en exil suite à des violences en octobre 2022, est revenu au Tchad le 3 novembre. Il remplace Saleh Kebzabo, qui a démissionné après avoir organisé un référendum constitutionnel le 17 décembre 2023, où le « oui » l’a emporté avec 85,90 % des voix.

Le nouveau gouvernement de Masra aura pour mission d’organiser des élections pour mettre fin à la période de transition initiée en avril 2021 après la mort de l’ancien président Idriss Déby. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a souligné l’importance de l’inclusivité et du renouvellement dans la formation du nouveau gouvernement.

Soulignons que cette nomination intervient dans un contexte politique tendu depuis Mahamat Deby a pris le pouvoir au décès de son père, l’ex président Idriss Deby et marque un tournant significatif dans la politique tchadienne, avec l’arrivée au pouvoir d’un ancien opposant et soulève des questions sur l’avenir politique du pays et les défis à venir pour le nouveau Premier ministre.